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Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi

Bekçi ataması son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, 3600 ek gösterge ve bekçi atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 3600 ek göstergenin 3-5 ay içinde biteceğini ifade eden Bakan Soylu, 3 bin 250 yeni bekçi alınacağını da duyurdu. Peki 3 bin 250 bekçi ataması ne zaman yapılacak? Polislere 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? Bekçi alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? 3600 nedir ne işe yarar? İşte detaylar...

Ekleme: 21.03.2022 - 23:53 Güncelleme: 21.03.2022 - 23:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi
TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış Özel programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Bakan Soylu, 3600 ek gösterge ve atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'3-5 AY İÇİNDE BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Soylu, 3600 ek gösterge için şunları söyledi:

'Mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum.'

'Çalışma Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mayıs ayında netleştireceğini ifade etti. Sözünü Cumhurbaşkanımız verdi. Ben takipçisiyim.'

Bakan Soylu, bekçi alımına ilişkin ise şunları söyledi:

'3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız.'

BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadI.

BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bekçi alım başvuru tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.

Duyuru yapılması ile birlikte https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapılır.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor.

Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emeklilerin dul ve yetimleri de imkândan yararlanacak ve geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor.

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