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Matematik dersinde yeni düzenlemelere gidiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), matematik dersinin öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak proje için harekete geçti.

Ekleme: 2.03.2022 - 11:08 Güncelleme: 2.03.2022 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Matematik dersinde yeni düzenlemelere gidiliyorMilli Eğitim Bakanlığı (MEB); Türkçe, yabancı dil ve matematik dersinde kalıcı öğrenmeyi desteklemek üzere birçok yeniliği hayata geçiriyor.

Bu kapsamda müfredatta uzun ders saatleri verilmesine karşın öğrencilere yabancı dilde okuma, anlama, dinleme ve yazma olmak üzere 4 temel becerinin öğretilmesi konusundaki eksikliklerin giderilerek yeni öğretim tekniklerinin geliştirilmesi ve bu derse yeni dinamikler kazandırmak için çalışmalara başlandı.

PLANLAMALARDA SONA GELİNDİ
Benzer şekilde Türkçenin öğretimi ve okuma kültürünün geliştirilmesi konusunda da yeni çalışmalar hız kazandı.

Bakanlık, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni tamamlarken, bunun devamında kütüphanelerde yürütülecek etkinliklerle öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması ve kelime dağarcıklarının geliştirilmesi konusunda da planlamalarını tamamladı.

MATEMATİK SEFERBERLİĞİ
Bakanlık, bu iki dersin yanında matematik derslerini de keyifli hale getirecek ve öğrenmeyi kolaylaştıracak yeni bir proje hazırlığında son aşamaya geldi.

TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak yürütülecek projede, matematiğin soyut bir ders olmaktan çıkarılması ve günlük yaşam becerilerine uyarlanarak kalıcı ve severek öğrenilmenin sağlanması amaçlanıyor.

"ÖĞRENME YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirme yaparak şunları söyledi:

"Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Yeni yaklaşımla öğrencilerimizin matematiği severek öğrenmelerini ve yaşama uyarlamalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, projelerini geliştirecek, alacakları geri dönütlerle projeyi sürekli geliştirecek ve böylece sürekli bir öğrenme sağlanacak. Bizim matematik dersindeki yaklaşımımız, öğrencileri soyut bilgi yığınından kurtarıp o bilgileri hayatta pratik şeylere dönüştürerek kalıcı öğrenmelerini sağlamak. 21. yüzyıl becerileri denildiğinde de kastedilen budur.

"ÖĞRENCİLER BİLGİ HAVUZUNDA BOĞULMAYACAK"
Yani bilgi havuzunda boğulmadan öğrencilerimize bilgi okuryazarlığını öğreterek daha çok üretmelerini sağlamak istiyoruz. Matematik sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği zorlu bir ders olmaktan çıksın, tüm öğrencilerin keyifle, günlük yaşamla bağdaştırılabildikleri keyifli bir ders olsun istiyoruz."

Bakan Özer, matematik seferberliği kapsamında TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yürüteceklerini belirterek, TÜBİTAK ile iş birliği protokolünde son aşamaya geldiklerini, UNICEF'le de yeni bir proje için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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