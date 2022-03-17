Terör sempatizanı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı FETÖ kanalına çıktı!

Teröre ve teröristlere olan sempatisiyle bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı son olarak FETÖ aşkıyla gündemde. Daha önce örgütün kumpaslarında FETÖ'nün yanında yer alan Fincancı, şimdi de FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav'ın Youtube yayınına konuk oldu.FİRAFİ FETÖ'CÜYE DAYANIŞMA MESAJI20 dakikalık bir yayında FETÖ'cü Aytav'ın sorularını yanıtlayan Fincancı, hükümetin sağlık politikasına ilişkin yorumlarda bulundu. Fincancı, programın sonunda Aytav'a teşekkür ederek, 'Hep birlikte dayanışmayla yaşayacağımız günler olsun.' ifadelerini kullandı.TERÖR DOSYASI KABARIKMeslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.FETÖ MEDYASININ GÖZDESİFincancı, Zaman ve Bugün gibi FETÖ gazetelerinin Samanyolu Tv gibi örgütün kara propaganda kanallarının vazgeçilmez müdavimleri arasında yer almasıyla biliniyor.PKK PAÇAVRASINA RÖPORTAJGeçmişte teröristbaşı Öcalan için özgürlük isteyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, örgütün sözde gazetesine 'Aşı milliyetçiliğiyapamayız' açıklamasında bulunmuştu.SOYKIRIM YALANCISIFincancı'nın marifetleri bununla da sınırlı değil. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın onur konuğu olarak davet edildiği ve konuşmasıyla 'heyecan yarattığı' ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) Kongresinin sonuç bildirgesinde 'Kahrolsun Faşist Türkiye Cumhuriyeti Devleti!', 'Kürt halkına yönelik TC devletinin paranoyak – histerik bayrak şövenizmini kınıyoruz', '1915 Ermeni Soykırımını Lanetliyoruz! Ermeni halkının acısını paylaşıyoruz' ifadeleri yer almıştı.MEHMETÇİĞİ DEĞİL HENDEKÇİLERİ DESTEKLEDİPKK'nın Doğu ve Güneydoğu kentlerimizi harabeye çevirdiği ve büyük kalkışmanın provasını yaptığı Hendek olaylarında da Fincancı, TSK'ya karşı PKK terörünün yanında yer almıştı.Fincancı, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlığıyla yayımlanan 'Barış için Akademisyenler' bildirisine de imza atmıştı.'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK PLATFORMU' KURUCULARINDANFincancı, 2012'de kurulan sözde 'Barış için Öcalana Özgürlük Platformu'nun içinde de yer almıştı. Platformun Cezayir Restoran'daki ilk toplantısına ABD, Almanya ve İngiltere'den de davetliler yer almıştı. Fincancı PKK'nın yayın organı Özgür Gündem gazetesine destek için 'Nöbetçi genel yayın yönetmeni' de oldu.15 TEMMUZ'DA FETÖ DELİLİ YOKMUŞ!15 Temmuz darbe girişimde de FETÖ'yü aklamaya çalışan Fincancı, 'FETÖ'nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge olmadığını' savundu.