Rus Tümgeneral Oleg Mityaev Mariupol'de öldürüldü! Böylelikle öldürülen Rus general sayısı 4'e çıktı!

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgal 21'inci gününe girerken, Ukrayna bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı.Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in, salı günü Mariupol'de öldüğünü söyledi.Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi.ŞİMDİYE KADAR 4 RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ3 Mart'ta 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky;7 Mart'ta Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov;11 Mart'ta da Doğu Askeri Bölgesi'nin 29. Kombine Silah Ordusu'ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov;15 Mart'ta ise Tümgeneral Oleg Mityaev; Ukrayna ordusu tarafından öldürüldü.Böylelikle, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus general sayısı 4'e çıkmış oldu.PUTİN'E SOĞUK DUŞİngiliz basını, arka arkaya üst düzey generallerin öldürülmesini ‘Putin'e soğuk duş' olarak yorumladı ve Rus birliklerin ‘motivasyonunun azaldığını' öne sürdü.Dün de Putin'in başarısız istihbarat ve zayıf strateji verdiği için Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne öfkelendiği ve üst düzey generalleri görevden aldığı öne sürülmüştü.