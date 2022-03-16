Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Cumhurbaşkanımız cuma günü bir sürpriz yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cuma günü açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan, köprü ve otoyol projesinin 2 milyar 545 milyon Euro'ya mal olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta bir de sürpriz yapacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Cuma günü açılışı gerçekleşecek 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.​Köprünün birçok önemli simge barındırdığını söyleyen Bakan, 'Çelik kule ayakları 2023 metre. Bu da Cumhuriyetimizin 100.yılını simgeliyor.' diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu'nun, köprünün maliyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürprizine kadar yaptığı flaş açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:'Zamanından 4 yıl önce açacağız.Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullandık.Projenin her tarafı bir anlam ifade ediyor.Kullanılan malzemelerin yüzde 90'ı yerli ve milli.Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi 2 milyar 545 milyon Euro'ya mal oldu.12 yıl sonra köprü devlete kalacak.'CUMHURBAŞKANIMIZ CUMA GÜNÜ SÜRPRİZ YAPACAK'Cuma günü Cumhurbaşkanımız sürpriz yapacakDünyada 130 ülkede Yap-İşlet-Devret modeli benzeri ekonomik modeller kullanılıyor.'