3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı! Memur-Sen'den flaş açıklama!

Milyonlarca öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, yönetici, yardımcı sınıf personelin gözü kulağı 3600 ek gösterge için verilecek karara çevrildi. Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu bugün ikinci toplantısını yaptı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Bugünkü toplantıda 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlar müzakere edildi. Yeni düzenlemeyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergeleri yeniden düzenlenecek.

3600 ek gösterge toplantısı sonrası değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugünkü toplantıda bugün ek göstergenin çerçevesinin nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında sadece dört meslek grubu üzerinden düzenlenmiş ek göstergelerini tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık." dedi.



Ali Yalçın, "Bugünkü toplantıda tüm çalışanların kendisini içinde bulacağı bir genel memnuniyeti baz alan adaletli biz düzenleme konusunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik. Tüm kamu çalışanlarının bunun içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede tazminat yükseltme oranlarını da yükselterek esas olan emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerinde memnuniyet üretme konusunda temel yaklaşımımızı hizmet kolları ve genel bazlı kamu tarafıyla paylaştık" dedi.



HÜKÜMET TASLAĞINI SUNDU



Yalçın, kamu tarafının kendince bir taslak çalışmasının olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü defa komisyon bir araya gelecek ama o zamana kadar konfederasyonumuzun mutfağı olan Çalışma Genel Müdürlüğü karşılıklı görüşmeler yaparak bu iş belli bir çerçeveye kadar taşınacak.



Çalışma genel Müdürlüğü Hizmet Kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini de dinleyerek bu anlamda herhangi bir boşluk olmamasını, kimsenin kör noktada kalmaması noktasında bir süreç yönetimi yapılacak" diye konuştu.



GÖSTERGESİZ MEMUR KALMAYACAK



Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantısının ardından bugün ikinci kez toplandı.



Toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri de katılacak. Memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olan ek gösterge rakamları "kadro, hizmet sınıfı ve derecelere" göre farklılık gösteriyor.



POLİSTE DERECE, İKİLİ EĞİTİM



Ek gösterge "kadro unvanı, derece, eğitim" durumuna göre düzenleniyor. Polislerde derece, ikili eğitim, hemşire ve imam-hatiplerde de derece, üçlü eğitim ayrımı dikkate alınıyor. Yeni düzenlemeyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergeleri yeniden düzenlenecek.



Bugünkü toplantıda Hükümet ve Memur-Sen yetkilileri, 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair müzakerede bulunacak. Meslek gruplarında adil olmayan ek gösterge sorunu bütüncül bir yaklaşımla çözülecek. Şube müdürleri, daire başkanları da kamudaki hiyerarşiye göre gösterge alırken, üniversite yöneticilerinin göstergesi de düzenlenecek.



Kadro unvanı, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre yeniden belirlenecek ek göstergede emekliliğe yansıtma oranları da çalışılıyor.