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Tüm dünya merakla bekliyor! Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 20. güne girilirken gerçekleştirilen müzakereler de tüm dünyanın gündeminde. Müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağı beklenirken bir yandan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyor. Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin Kremlin’den flaş bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden’dan Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Tüm dünya merakla bekliyor! Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi
Ekleme: 15.03.2022 - 01:31 Güncelleme: 15.03.2022 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünya merakla bekliyor! Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde çatışmalar devam ederken müzakerelerin sürdüğü haberleri de geliyor. Müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağının yanı sıra tüm dünyanın açıklamalarını merakla takip ettiği iki lider; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir görüşme yapıp yapmayacağı da tartışılıyor. Söz konusu görüşmeye ilişkin Kremlin'den önemli bir açıklama yapıldı.¨

'ABD VE UKRAYNA'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞME TALEBİ OLMADI'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti.
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