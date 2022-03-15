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Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Sivas'ta dehşet veren bir olay yaşandı. Başıboş bir köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı. Çarpma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Çocuğun ağır yaralandığı öğrenilirken akıllara Mahra Pelin Pınar geldi. Küçük Mahra, Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ı günlerce konuşmuştu.

Ekleme: 15.03.2022 - 00:58 Güncelleme: 15.03.2022 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 12 yaşındaki U.K'ya, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarptı.

U.K, 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bacağında kırık olan U.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen U.K'nin, havlayarak üzerine gelen köpekten korkarak yola doğru kaçması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması yer alıyor.

Söz konusu yerde gezinin birden fazla sokak köpeği de kameraya yansıdı.
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