Rusya duyurdu! O ürünlerin ihracatı yasaklandı

Ukrayna'ya işgal harekatı başlatan Rusya, dünyadan gelen yaptırım kararlarının ardından bazı gıda ürünlerinin ihracatını durdurdu. Rus hükümetinden yapılan açıklamada, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ile Avrupa Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine tahıl ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.Açıklamada, 'AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir.' ifadelerine yer verildi.TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE EKİPMAN İHRACATI DA YASAKLANMIŞTIRus hükümeti, geçtiğimiz günlerde de 200'den fazla ürünün ihracatının 2022'nin sonuna kadar geçici olarak yasaklandığı açıklamıştı.İhracatı durdurulan ürünler arasında teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının yer aldığı belirtilmişti.