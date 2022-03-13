İstanbul’da Kar Ne Zaman Duracak? 13 Mart Hava Durumu

13 Mart Hava Durumu Nasıl?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Sık sık aratılanve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.sabah saatlerinden itibaren en sık aratılan konular arasında yerini aldı. Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklıklarının nasıl ilerleyeceği oldukça merak edildi. Özellikle İstanbul’da şiddetini arttıran kar yağışının 14 Mart itibariyle azalacağı aktarıldı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en merak edilen sorulardan biri 13 Mart hava durumu nasıl sorusu oldu. İşte 13 Mart illere göre hava durumu;ÇANAKKALE °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlıKIRKLARELİ °C, 6°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutluA.KARAHİSAR °C, -1°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 4°CParçalı bulutluİZMİR °C, 9°CParçalı bulutluMANİSA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluADANA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 1°CParçalı ve çok bulutluANKARA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKIRŞEHİR °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıBOLU °C, 0°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıZONGULDAK °C, 4°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıERZURUM °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıGAZİANTEP °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİİRT °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı