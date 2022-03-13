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İstanbul’da Kar Ne Zaman Duracak? 13 Mart Hava Durumu

13 Mart hava durumu şiddetli kar yağışı sebebiyle merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hava durumu nasıl sorusu yer aldı. ;Peki, 13 Mart hava durumu nasıl? 13 Mart hava nasıl olacak? Kar yağışı ne zaman duracak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.03.2022 - 12:33 Güncelleme: 13.03.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da Kar Ne Zaman Duracak? 13 Mart Hava Durumu
13 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak en sık aratılanlar arasında 13 Mart hava durumu nasıl ve İstanbul’da kar ne zaman duracak soruları yer aldı. Sık sık aratılan 13 Mart hava durumu ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

13 Mart Hava Durumu Nasıl?


13 Mart hava durumu sabah saatlerinden itibaren en sık aratılan konular arasında yerini aldı. Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklıklarının nasıl ilerleyeceği oldukça merak edildi. Özellikle İstanbul’da şiddetini arttıran kar yağışının 14 Mart itibariyle azalacağı aktarıldı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en merak edilen sorulardan biri 13 Mart hava durumu nasıl sorusu oldu. İşte 13 Mart illere göre hava durumu;


ÇANAKKALE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

İstanbul’da Kar Ne Zaman Duracak? 13 Mart Hava Durumu

KOCAELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 4°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlı

İstanbul’da Kar Ne Zaman Duracak? 13 Mart Hava Durumu

ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KIRŞEHİR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BOLU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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