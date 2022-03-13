İstanbul’da Kar Ne Zaman Duracak? 13 Mart Hava Durumu
13 Mart hava durumu şiddetli kar yağışı sebebiyle merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hava durumu nasıl sorusu yer aldı. ;Peki, 13 Mart hava durumu nasıl? 13 Mart hava nasıl olacak? Kar yağışı ne zaman duracak? İşte merak edilenler...
13 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak en sık aratılanlar arasında 13 Mart hava durumu nasıl ve İstanbul’da kar ne zaman duracak soruları yer aldı. Sık sık aratılan 13 Mart hava durumu ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
13 Mart Hava Durumu Nasıl?
13 Mart hava durumu sabah saatlerinden itibaren en sık aratılan konular arasında yerini aldı. Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklıklarının nasıl ilerleyeceği oldukça merak edildi. Özellikle İstanbul’da şiddetini arttıran kar yağışının 14 Mart itibariyle azalacağı aktarıldı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en merak edilen sorulardan biri 13 Mart hava durumu nasıl sorusu oldu. İşte 13 Mart illere göre hava durumu;
ÇANAKKALE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 4°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KIRŞEHİR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı