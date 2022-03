İngiliz The Economist, Millet İttifakı'nın adaylık kavgasına daldı!

Millet İttifakı'nın adaylık yarışı her geçen gün derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ayyuka çıkan adaylık yarışında her geçen gün yeni gelişme yaşanıyor.Fırsat buldukça yabancı ülkelerin büyükelçileri ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı'nın desteğini alarak aday olmaya çalışırkenİngiliz merkezli medyadan Millet İttifakı'nda yeni krizin fitilini ateşleyecek bir gelişme yaşandı.KILIÇDAROĞLU THE ECONOMİST'İN MANŞETİNDEİngiliz The Economist dergisi 2023 seçimlerine giden süreçte adayını belirleyemen Millet İttifakı'na istikamet çizecek şekilde bir manşet attı.Dergi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'u manşetine taşıdı.'Erdoğan'ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın' başlığı ile yayınlanan haberde muhalefet bloğunun henüz cumhurbaşkanı adayınıaçıklamadığına dikkat çekilirken, 'Ancak tüm oklar Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor' ifadelerine yer verildi.'HAYATININ EN BÜYÜK MÜCADELESİNE HAZIRLANIYOR''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın' diyen dergi, Kılıçdaroğlu'nu okuyucularına tanıttı. İmzasız yayımlanan makalede,'Kemal Kılıçdaroğlu hayatının en büyük mücadelesine hazırlanıyor' denildi.CHP RESMİ HESABINDAN PAYLAŞTICHP'nin resmi Twitter hesabı da söz onusu haberi 'The Economist, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşıdı:'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın' ifadeleriyle paylaştı.YENİ BİR KAVGANIN FİTİLİ ATEŞLENECEK Mİ?Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyada 'Üst akıl adayını seçti' yorumları yapılırken ittifak için olaya nasıl bir tepki geleceği merak konusuoldu.İTTİFAK KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR12 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi GenelBaşkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluştuktan sonra 28 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' adıaltında eskiye dönüş bilgirgesi yayımladı.6'lı masanın 12 Şubat'ta kurulmasının ardından masayı yıkacak birçok gelişme de yaşandı.Kılıçdaroğlu masayı kurduktan 1 hafta sonra yine İngili merkezli Reuters'a verdiği röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayıolacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabuledeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yabancı basına verdiği bu demeç, ittifak üyelerine 'adaylık dayatması' olarak yorumlandı.