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Beyaz Gazete
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Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto!

Meral Akşener, Millet İttifakı'daki erkek ortaklarına aldırış etmeden geçtiğimiz gün tüm erkeklere "kereste adamlar" diye hakaret ettikten sonra şimdi de cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıraladı. Ancak o özellikler Kemal Kılıçdaroğlu'nda yok. Yani Akşener CHP Genel Başkanı'nı veto etti.

Ekleme: 11.03.2022 - 15:01 Güncelleme: 11.03.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayıyla yatıp kalkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her defasında cumhurbaşkanı adaylığını üstü kapalı bir şekilde dile getirse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buna pek sıcak bakmıyor. Akşener, bu sabah katıldığı bir programda cumhurbaşkanı adayının özelliklerini saydı.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VETO
Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında şunları söyledi 'Hem Meclis'i alacağız hem de Cumhurbaşkanlığı'nı alacağız. Ama hatalı bir düşünceye girilmesin. Biz Cumhurbaşkanlığı'na yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici toparlayıcı Bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz'

AKŞENER ERKEKLERE 'KERESTE ADAMLAR' DİYEREK HAKARET ETMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili de konuştuı. Ancak Akşener, bir skandala imza attı. Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağım derken erkeklere hakaret etti ve 'kereste adamlar' dedi.

'KERESTE ADAMLAR'
Akşener şunları söyledi 'Bu ülkenin kadının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar! Utanmadan sıkılmadan hiçbir şeyi hak etmediğimizi söylüyorsunuz. Bu ülkenin kadını her şeyi hak etti. Bileğinin yüreğinin gücü ile hak etti. Tercihlere zorlanmasıyla hak etti. Ve ailesini ülkesini milletini sağ ve ayakta tutmasıyla gösterdiği gayretle hak etti'

KURTULUŞ SAVAŞI'NDAKİ KADINLARI ÖRNEK VERDİ
Akşener daha sonra konuşmasına 'Top mermileri, ıslanmasın diye kazağını, mermilerin üzerine örten ve donarak şehit düşen Şerife Bacı'nın sırtında yükselen cumhuriyetimiz… Düşmanın korkulu rüyası olan Fatma Seher'in Gördesli Makbule'nin Nene Hatun'un cesaretiyle kurulan cumhuriyetimiz… Genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin; verdiğimiz o kutlu kurtuluş mücadelesinin, nişanesi olan cumhuriyetimiz… ' ifadeleriyle devam etti.

HDP'YE PKK'YA TEK KELİME LAF EDEMEDi
İYİ Parti Genel Başkanı Kurtuluş Savaşı'ndaki kadınlardan bahsederken ve erkeklere 'kereste adamlar' diyerek hem hakaret edip hem de cinsiyetçilik yaparken anaları gözü yaşlı bırakan, gencecik kadınları dul bırakan alçak terör örgütü PKK'ya ve gencecik kızları dağa kaçıran siyasi ayağı HDP'ye tek kelime laf edemedi.

LÜTFÜ TÜRKKAN'A DA BİR ŞEY DİYEMEDİ
Akşener'in konuşmasında bir şey diyemediği diğer isim de İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan. Geçtiğimiz kasım ayında Bingöl ziyaretinde paramparça olmuş şehidin ağabeyine 'senin bacını s...rim' diye küfür eden Lütfü Türkkan'a da bir şey diyemedi. Aksine Türkkan, grup toplantısında yerini İYİ Partili kadınlara verdiği için Akşener'in kalpten teşekkürüne mazhar oldu.

MİLLET İTTİFAKI'NDAKİ TEK KADIN
Akşener'in 'kereste adamlar' hakaretinden sonra Millet İttifakı'ndaki ortaklarından beş erkek siyasi parti liderinin ne tepki vereceği de merak konusu.
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