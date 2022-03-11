Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Putin'in 'olumlu değişiklikler var' açıklaması piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Altın ve dolar kuru açıklama sonrası geri çekildi. 15 Lira sınırına dayanan dolar/TL kuru şu sıralar 14,80 seviyelerinden işlem görürken, ons altın fiyatlarındaki yüzde 1'lik düşüş, gram altın fiyatında gün içi zirvesinden 20 liradan fazla uzaklaşmasına neden oldu. İşte altın ve dolar fiyatı için son dakika gelişmeleri...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin öncülüğünde dün gerçekleştirilen tarihi zirve sonrasında edinilen son dakika haberine göre Putin, 'Ukrayna ile görüşmelerde olumlu değişiklikler var' diyerek ayrıntıları daha sonra açıklayacağını duyurdu.GRAM ALTIN VE ONS ALTIN DÜŞÜŞTEBu açıklama sonrası dolar ve altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Piyasalarda yankı uyandıran açıklamanın ardından ons altın fiyatı yüzde 1 düşüşle 1970 seviyesinin altına geriledi. Gram altın da gün içinde 960 lirayı görmesinin ardından 937 liradan işlem görüyor.Nükleer müzakerelerin durması sonrasında bugün 113 dolara çıkan Brent petrol ise 111 dolara indi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 2'yi gördü. ABD vadelilerinde ise ilk tepki olarak 300 puanlık artışlar görüldü.DOLAR 15 LİRA SINIRINDAN DÖNDÜDolar endeksi 98'e doğru gerilemeye başlarken, Euro/Dolar paritesinde yön yukarı döndü. Dolar/TL kuru 15 lira seviyesine kadar yükselmesinin ardından, Putin'in açıklamaları sonrası 14,70 seviyelerine çekildi. Euro/TL ise 16,40 seviyesinden 16,25'lere kadar indi.PİYASALARDA SAVAŞ BELİRSİZLİĞİEkonomist Haluk Bürümcekçi konuya ilişkin yaptığı açıklamasında piyasalarda savaş belirsizliği nedeniyle yorum yapmakta zorlandıklarının altını çizerek, “Kurlar uzun bir süredir yataydı. Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) orada büyük bir faydası oldu. Dövize gidebilecek Türk Lirası likiditeyi engelliyordu. Kurlardaki geri çekilmede KKM'nin de etkisi olmuştu. Ancak küresel piyasalarda çok sert fiyat hareketleri oluyor. Bunlar oturmadan iyi olur ya da kötü olur demek için çok erken. Savaş gelişmelerini bekleyip görmek lazım” ifadelerini kullandı.