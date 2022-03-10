Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafı kontak kapattı! Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden özel halk otobüsleri için çözüm önerisi

Ankara'da özel halk otobüsü esnafının sefere çıkmayacağını açıklaması, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla vatandaşları özel araçlarını kullanmaya davet etti ve çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayrettin Güngör de sosyal medya hesabından çözüm önerisi için Mansur Yavaş'a seslendi.KAHRAMANMARAŞ MODELİKonuyla ilgili Hayrettin Güngör sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ankara Büyükşehir için çözüm Kahramanmaraş Modeli. Esnafımıza aylık 5 bin 500 TL destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için mazot fiyat farkını da Büyükşehir olarak biz ödüyoruz” ifadelerini kullandı.ANKARA 4 KATI DAHA FAZLA PAY ALIYORAnkara Büyükşehir Belediyesi İller Bankası'ndan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne verilen desteğin 4 katı daha fazla pay alıyor.'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU'Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü esnafı Kahramanmaraş'ta bir araya gelmişti. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, “Tüm şehirlerde esnafımızın yaşadığı sorunları konuşurken Kahramanmaraş'ta işlerin biraz daha farklı olduğuna şahit olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün şoför esnafımıza vermiş olduğu destek gerçekten bizleri çok memnun etti.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şoför esnafına sağlamış olduğu destekleri diğer illerimizde de anlatıyoruz. Kahramanmaraş bu konuda tüm Türkiye'ye güzel bir örnek oldu” ifadelerini kullanmıştı.