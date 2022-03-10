  • USD: 14,74 - 14,77
  • EURO: 16,28 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafı kontak kapattı! Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden özel halk otobüsleri için çözüm önerisi

Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafı motor kapatırken, Kahramanmaraş’ın Türkiye’ye örnek olan destek modeli gündeme geldi.

Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafı kontak kapattı! Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden özel halk otobüsleri için çözüm önerisi
Ekleme: 10.03.2022 - 15:15 Güncelleme: 10.03.2022 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafı kontak kapattı! Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden özel halk otobüsleri için çözüm önerisi
Ankara'da özel halk otobüsü esnafının sefere çıkmayacağını açıklaması, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla vatandaşları özel araçlarını kullanmaya davet etti ve çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayrettin Güngör de sosyal medya hesabından çözüm önerisi için Mansur Yavaş'a seslendi.

KAHRAMANMARAŞ MODELİ
Konuyla ilgili Hayrettin Güngör sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ankara Büyükşehir için çözüm Kahramanmaraş Modeli. Esnafımıza aylık 5 bin 500 TL destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için mazot fiyat farkını da Büyükşehir olarak biz ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafı kontak kapattı! Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden özel halk otobüsleri için çözüm önerisi

ANKARA 4 KATI DAHA FAZLA PAY ALIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi İller Bankası'ndan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne verilen desteğin 4 katı daha fazla pay alıyor.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU'
Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü esnafı Kahramanmaraş'ta bir araya gelmişti. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, “Tüm şehirlerde esnafımızın yaşadığı sorunları konuşurken Kahramanmaraş'ta işlerin biraz daha farklı olduğuna şahit olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün şoför esnafımıza vermiş olduğu destek gerçekten bizleri çok memnun etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şoför esnafına sağlamış olduğu destekleri diğer illerimizde de anlatıyoruz. Kahramanmaraş bu konuda tüm Türkiye'ye güzel bir örnek oldu” ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Valisi Yerlikaya AFAD’da açıkladı: Bugün 19.00 itibarıyla...
Dünyanın nutku tutuldu! Rusların bombaladığı doğum hastanesinden korkunç görüntüler...
Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafı kontak kapattı! Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden özel halk otobüsleri için çözüm önerisi
Bakan Çavuşoğlu kritik Rusya Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...
Rusya Ukrayna zirvesinde medya savaşı! Rus Sözcü Zaharova CNN muhabiriyle tartıştı!
Esenyurt'ta metrobüs kazası: 4 yaralı
Lavrov doğum hastanesinin neden vurulduğunu açıkladı
Antalya'daki zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar!
İBB, Beşiktaş'ta 112 çınar ağacını kesti
Kremlin'den flaş Putin - Zelenskiy zirvesi açıklaması! Dünyanın beklediği görüşmede Antalya vurgusu
Ukraynalılara kucak açan Avrupa, Afrikalı mültecileri öldüresiye dövdü!
CHP'li isim rüşvetten tutuklandı!
Dünyanın gözü tarihi zirvede! Rusya Ukrayna savaşında dış basın Türkiye’yi manşete taşıdı
Rusya Ukrayna savaşında tarihi gün! Dünyanın gözü Türkiye'de! İlk kareler geldi...
: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Rusya-Ukrayna savaşı da Başkan Erdoğan'a bağlandı...
Mansur Yavaş'tan dahiyane çözüm: Otobüs yoksa özel araç kullansınlar
TOKİ'den yeni proje! İşte başvuru tarihi ve şartları...
Reklam var icraat yok! Mansur Yavaş, 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemedi!
Uyarılara rağmen yollar tuzlanmadı! İETT otobüsleri yollarda kaldı!
Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

İstanbul'da suyun dönüşü

İstanbul'da suyun dönüşü

Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti

Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Altında kritik gün!

Altında kritik gün!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi!