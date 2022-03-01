Sağlık Bakanlığı 1 Mart koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanlığı 1 Mart'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." dedi.

Sağlık Bakanlığı 1 Mart'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 71 bin 545 kişi iyileşti.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,94 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 719 bin 490 doza yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerine yer verdi.