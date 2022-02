Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...

Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününe girerken, Ukrayna lideri Zelensky'den son dakika açıklamaları geldi. Zelensky, AB'ye ve Rus askerlerine çağrıda bulundu. Zelensky ayrıca, " "Her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun" dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının 5. gününde yeni bir açıklama yaptı. Zelensky, 'Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun' dedi.Öte yandan Zelenskiy AB'ye Ukrayna'yı derhal üye yapmaları çağrısında bulundu.Zelenskiy, gerçek askeri deneyime sahip savaşçıların suçlarını telafi edebilmeleri için serbest bırakılma kararının alındığını doğruladı.Rus askerlerine Rusya seslenen Zelenskiy, 'Silahınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza güvenmeyin, propagandacılarınıza güvenmeyin. Sadece hayatınızı kurtarın' dedi.Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı. Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 4 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.Rus güçlerinin 5 bin 300 civarında asker kaybettiğini bildiren Malyar, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirtti.Malyar, Rus güçlerin ayrıca bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğini kaydetti.