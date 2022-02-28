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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku

Rusya-Ukrayna savaşının 5. gününde Vladimir Putin'e 2 Rus milyarder oligarktan şok niteliğinde açıklamalar geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkan iki Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, "barış" çağrısında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
Ekleme: 28.02.2022 - 11:27 Güncelleme: 28.02.2022 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
The Guardian'da yer alan habere göre, yatırım şirketi LetterOne'ın (L1) sahibi Ukrayna doğumlu Rus milyarder Fridman, çalışanlarına, "Savaş asla cevap olamaz" ifadesini kullandığı bir e-posta gönderdi.

Fridman, ailesinin hala yaşadığı Lviv'deki Ukraynalı köklerine atıfta bulundu ve "Ayrıca, hayatımın çoğunu Rusya'nın bir vatandaşı olarak iş kurarak ve onu büyüterek geçirdim. Ukrayna ve Rus halklarına derinden bağlıyım ve mevcut çatışmayı her ikisi için de bir 'trajedi' olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Fridman, ailesinin hala yaşadığı Lviv'deki Ukraynalı köklerine atıfta bulundu ve "Ayrıca, hayatımın çoğunu Rusya'nın bir vatandaşı olarak iş kurarak ve onu büyüterek geçirdim. Ukrayna ve Rus halklarına derinden bağlıyım ve mevcut çatışmayı her ikisi için de bir 'trajedi' olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Rus milyarder Fridman

Çalışanlarına genellikle siyasi açıklamalar yapmaktan kaçındığını belirten Fridman, "Rusya ve Ukrayna'daki binlerce çalışanıma karşı sorumlulukları olan bir iş adamıyım. Ancak savaşın asla cevap olamayacağına ikna oldum. Bu kriz, yüzlerce yıldır kardeş olan iki milletin canına ve zararına mal olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rus oligark Mikhail Fridman, Forbes'un dünya milyarderler listesine göre, geçen sene dünyanın en zengin 128. kişisi olmuştu.

"BARIŞ ÇOK ÖNEMLİ" MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus oligark ve iş adamı Deripaska da mesajlaşma uygulaması Telegram'daki bir gönderisinde, barış görüşmelerinin "mümkün olduğunca hızlı" başlaması çağrısında bulundu.

Dünyanın en büyük alüminyum şirketleri arasında gösterilen Rusal'ın sahibi Deripaska, mesajında, "Barış çok önemli." ifadesini kullandı.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Deripaska, Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında 2018'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.
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