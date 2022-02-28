İşte tarihin kara lekesi 28 Şubat darbesinin utanç manşetleri!

"Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 25 yıl geçti. Türkiye, kadınların başörtülü olduğu için okullara alınmadığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların kamusal alandan silindiği ve 'bin yıl sürecek' denen 28 Şubat darbesini atlattı ancak kara leke hafızalardan silinmedi. Türk siyasi tarihinin kara bir lekesi olarak adlandırılan 28 Şubat'ta bazı gazeteler utanç verici manşetlere imza attı.

'Postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 25 yıl geçti. Türkiye, kadınların başörtülü olduğu için okullara alınmadığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların kamusal alandan silindiği ve 'bin yıl sürecek' denen 28 Şubat darbesini atlattı ancak kara leke hafızalardan silinmedi. Türk siyasi tarihinin kara bir lekesi olarak adlandırılan 28 Şubat'ta bazı gazeteler utanç verici manşetlere imza attı. İşte onlardan bazıları...