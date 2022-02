İlhan İrem Kimdir? İlhan İrem Hastaneye Mi Kaldırıldı?

İlhan İrem Kimdir?



İlhan İrem Hastalığı Ne?

İlhan İrem’in rahatsızlandığının belirtilmesinin ardından birçok kişi ünlü müzisyen hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Yakınlarının İlhan İrem için dua istemesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle birçok kişi konuyla ilgili detayları merak etti.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Hastanede yaşam mücadelesinin verildiğinin verilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında isesorusu yer alıyor. İlhan İrem 1955 doğumludur. Aslen Bursalı olan İlhan İrem çocukluğunun mutlu ve özgür geçtiğini belirtirdi. Ortaokulda şan eğitimi almasıyla müziğe olan ilgisi arttı. Ardından okul orkestrasına solist olarak seçilince müzik hayatına giriş yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji mezunu olan Hansu hanım ile dünya evine girmiştir. Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlenen İlhan İrem’in çocuğu bulunmmaktadır. İşte birçok kişi tarafından merak edilen İlhan İrem eserleri;Plakları[değiştir | kaynağı değiştir]Birleşsin Bütün Eller Bazen Neşe Bazen Keder (1973)Yazık Oldu Yarınlara Haydi Sil Gözlerini (1974)Anlasana Ne Güzel Bak Yaşamak (1975)Bir Varmış Bir Yokmuş (Kuklacı Amca) Hasretim Sana (1975)Ver Elini Üzülme Dostum (1975)Havalar Nasıl Gözünü Seveyim (1976)Sensiz de Yaşanıyor (İşte Hayat) Son Selam (1977)Ayrılık Akşamı (Sazlıklardan Havalanan) Sen Bilirsin (1978)Bir Zamanlar Yeni Bir Şarkı (1979)Er Mektubu Görülmüştür Bal Ağızlım (1980)Albümleri[değiştir | kaynağı değiştir]Sevgiliye (1979)Bezgin (1981)Pencere (1983)Köprü (1985)Ve Ötesi (1987)Dünden Yarına (1988)Uçun Kuşlar Uçun (1989)İlhan-ı Aşk (1992)Koridor (1994)Romans (1994)Seni Seviyorum (2001)Cennet İlahileri (2006)Tozpembe/Progressive Çocuk Şarkıları (2008)1973-1976 (1976)Pencere... Köprü... Ve Ötesi... (1990)Sevgililer Günü The Best Of İlhan İrem 1 (1995)Aşk İksiri & Cadı Ağacı The Best Of İlhan İrem 2 (1997)Hayat Öpücüğü The Best Of İlhan İrem 3 (1998)Bir Meleğe Aşık Oldum The Best Of İlhan İrem 4 (2003)Işık ve Sevgiyle 30 Yıl (2004)Yeni basım[değiştir | kaynağı değiştir]Bezginin Gizli Mektupları (2000)Uçuk Mavi Pencere (2000)Bulutlara Köprü (2000)Düşler ve Ötesi (2000)Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]Pencere... Köprü... Ve Ötesi... (Öykü / 1985)Uzaklarda Biri Var (Denemeler / 1987)Katastrof (Şiirler / 1990)Delirium (Denemeler / 1994)Millenium / Sanalizasyon Fareleri, Yarasalar ve Diğerleri (Denemeler / 1998)Siyah Kuğunun Şarkısı (Senfonik Şiir /2007)Güneş Ülkesinin Karanlık İnsanları (Denemeler / 2014)Rahatsızlığının belirtilmesinin ardındansorusu yer aldı. 2016 yılında İlhan İrem’in hastaneye kaldırılıp diyaliz makinesine bağlandığı biliniyor.