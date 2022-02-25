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Beyaz Gazete
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Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye, 2002 yılından bu yana AK Parti iktidarıyla ulaşımda adeta devrim yaptı. Muhalefet her defasında Yapİşlet-Devret modelini karalamaya çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin etkili bir şekilde kullandığı bu yöntemle 2002'de 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 km'ye 2002'de 1.1715 km olan otoyol uzunluğu bugün 3.532 km'ye çıkarıldı. İşte Başkan Erdoğan liderliğinde ulaşımdaki devrim...

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim
Ekleme: 25.02.2022 - 14:48 Güncelleme: 25.02.2022 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim
Türkiye'de yap-işlet-devet modeli ile kazandırılanlar:

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

2002'de 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 km'ye çıktı

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

2002'de 1.1715 km olan otoyol uzunluğu bugün 3.532 km'ye çıktı.

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Bolu Tüneli, Karadeniz Sahil Yolu gibi yıllarca bitmeyen yollar bitti.

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Mega projeler, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

2002'DEN BU YANA DEMİRYOLLARINDA NE YAPILDI?

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Demiryolu ağı ne kadar genişledi?

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Yüksek Hızlı Tren nereleri bağladı?

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Hangi mega projeler yapıldı, yapılacak?

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

2002 yılından bugüne havayollarında hangi adımlar atıldı?

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Uçuş ağı, Havalimanı sayısı, Uçak sayısı, Yolcu sayısı, İstanbul Havalimanı hepsi bu tabloda.

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

2002'den bu yana denizcilik, iletişim ve uzay alanında neler yaşandı.

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye'yi uzaya taşıyan gelişmeler...

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Sürekli tartışılan ve gündem olan 'Yap İşlet Devret' modeli nedir?

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Yap İşlet Devret Modeli ile yapılan projeler nelerdir?

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim
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