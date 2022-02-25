Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye, 2002 yılından bu yana AK Parti iktidarıyla ulaşımda adeta devrim yaptı. Muhalefet her defasında Yapİşlet-Devret modelini karalamaya çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin etkili bir şekilde kullandığı bu yöntemle 2002'de 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 km'ye 2002'de 1.1715 km olan otoyol uzunluğu bugün 3.532 km'ye çıkarıldı. İşte Başkan Erdoğan liderliğinde ulaşımdaki devrim...

Türkiye'de yap-işlet-devet modeli ile kazandırılanlar:2002'de 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 km'ye çıktı2002'de 1.1715 km olan otoyol uzunluğu bugün 3.532 km'ye çıktı.Bolu Tüneli, Karadeniz Sahil Yolu gibi yıllarca bitmeyen yollar bitti.Mega projeler, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü2002'DEN BU YANA DEMİRYOLLARINDA NE YAPILDI?Demiryolu ağı ne kadar genişledi?Yüksek Hızlı Tren nereleri bağladı?Hangi mega projeler yapıldı, yapılacak?2002 yılından bugüne havayollarında hangi adımlar atıldı?Uçuş ağı, Havalimanı sayısı, Uçak sayısı, Yolcu sayısı, İstanbul Havalimanı hepsi bu tabloda.2002'den bu yana denizcilik, iletişim ve uzay alanında neler yaşandı.Türkiye'yi uzaya taşıyan gelişmeler...Sürekli tartışılan ve gündem olan 'Yap İşlet Devret' modeli nedir?Yap İşlet Devret Modeli ile yapılan projeler nelerdir?