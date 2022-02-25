Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde! Dakika dakika son gelişmeler...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından aylardır gerçekleşmesinden korkulan Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Rusya Ukrayna haritası üzerinde işgal bölgeleri anbean çoğalırken çok sayıda ölü ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili gelen son bilgiler ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabaha doğru yaşanan patlamalar oldu.İşte tüm detaylar;CANLI TAKİP17.20: Büyükelçi Bodnar: Biz müzakereye görüşmeye hazırdık. İlk günden itibaren Rus tarafının iradesinin kabul ettirilmesine ve Ukrayna'nın tavır ve tutumunun bir tarafa bırakılmasına karşıyız. Rus tankları Kiev önünde durdukça nasıl müzakere olabilir ki?BAKAN AKAR, UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ17.04: Mİlli savunma bakanı hulusi akar, ukrayna savunma bakanı oleksii reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde türkiye'nin, ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu belirtti.RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: KİEV'İN BATISIYLA BAĞLANTISI KESİLDİ17.00 Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.AB'DEN PUTİN VE LAVROV'A YAPTIRIM HAZIRLIĞI16.37 Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı olası yeni yaptırım paketine Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da dahil etmeyi planlıyor.15.50: Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya görüşmeler için bir delegasyon göndermeye hazır olduğunu aktardı.Kremlin: Askerden arındırmayı Ukrayna'nın tarafsızlığının kritik bir parçası olarak değerlendiriyoruzRusya'dan Minsk'e gidecek heyette savunma ve dişişleri bakanlığı yetkilileri yer alabilir15.36: Rusya Kiev yakınındaki havalimanını ele geçirdi.14.40: Zelenski, Putin'e çağrıda bulunarak 'Ölümleri durdurmak için masaya oturalım' dedi.14.09: Durum değerlendirmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi.13.25: Putin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topluyor.12.49: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, 'Putin'in füzeleri altında kadınlar ve çocuklar ölüyor' dedi.12.30: Reuters'a konuşan bir tanık, Harkov'da büyük bir patlamanın yaşandığını ifade etti.12.20: Ukrayna, Rusya'nın Kiev'e saldırmak için Belarus'ta daha fazla asker oluşturduğunu söyledi.12.19: Moskova Savunma Bakanlığı, Rusya'nın şimdiye kadar 11 askeri havaalanı da dahil olmak üzere 118 Ukrayna askeri altyapı sahasının operasyonlarını sekteye uğrattığını söyledi.12.16: Zelenski, 'Yaptırımlar için tüm olanaklar henüz tüketilmedi. Rusya üzerindeki baskı artmalı' dedi.12.13: Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hükümet binalarına yakın bölgenin ateş altında olduğunu duyurdu.12.00: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sürerken Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi devam ediyor. Rus askerleri başkent Kiev'e dayandı. Kiev ve çevresinde Rus ve Ukrayna orduları arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalardan görüntüler de geliyor. Ukraynalı yetkililer Rusların Kiev'deki parlamento binasına 9 kilometre mesafeye kadar geldiğini bildirdi.11.55: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus güçleri başkent Kiev'de11:50 Rusya, hava sahasını İngiltere uçaklarına kapattı.11:40 Ukrayna Kiev'de bir Rus uçağı düşürdüğünü açıkladı.11.30: Ukrayna'nın Zaporojye bölgesine Rus Silahlı Kuvvetlerince yapılan saldırıda, 3 sınır muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi.10:23 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev'e doğru hareket ettiğini bildirdi.10:22 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var10.08: Rus güçleri tarafından Kiev'i hedef alan iki hava saldırısı Ukrayna hava savunma sistemi tarafından durduruldu.09.20: Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın Sumi kentinde Ukrayna ve Rus ordusunun çatışmaları görüntülendi. Çatışmalar sonucunda Sumi kentinde geniş çaplı yangın ve hasar meydana geldi.09.20: Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın Sumi kentinde Ukrayna ve Rus ordusunun çatışmaları görüntülendi. Çatışmalar sonucunda Sumi kentinde geniş çaplı yangın ve hasar meydana geldi.ZELENSKİ'DEN SİTEM09:06: Ukrayna lideri Zelenski, Ukrayna güçlerinin 4 farklı cephede savaştığını açıkladı.Zelenskiy, 'Rusya eninde sonunda çatışmaların ve bu işgalin nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda kalacak' dedi. Konuşma ne kadar erken başlarsa, Rusya'nın kayıplarının o kadar az olacağını belirten Zelenski, saldırılar durana kadar ülkelerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.08.26: Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev'de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulunduğunu açıkladı.08.24: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Cuma günü sabah saat 4'te füze saldırılarına yeniden başladığını, ancak birliklerinin çoğu yönde ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.08.22: Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.07.55: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kiev'i sallayan 'korkunç roket saldırılarını' eleştirdi. Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kiev'e korkunç Rus roketleri saldırdı. Başkentimiz en son 1941'de Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında böyle bir şey yaşadı' sözlerine yer verdi.07.22: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı.YENİ YAPTIRIMLAR06:11: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.Yaptırımların, Rusya bankacılık piyasasının yüzde 70'ini hedeflediğine dikkati çeken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ayrıca savunma alanı da dahil olmak üzere önemli kamuya ait şirketlerin de yaptırım paketi kapsamında olduğunu söyledi.05:39: Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusunda Donbas'a özel askeri bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Putin açıklamasında, 'Donbas halkı yardım için yüzünü Rusya'ya döndü. Bu nedenle özel askeri operasyon düzenlenmesi emrini verdim. Operasyon 8 yıldır Kiev yönetiminin baskıları ve soykırımı altında acı çeken insanları korumayı amaçlıyor. Ukrayna'yı militarizm ve Nazizm'den temizleyeceğiz. Aralarında Rusya vatandaşlarının da olduğu sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenlere karşı adaleti sağlayacağız' sözlerine yer verdi.FÜZE SALDIRISI06.46: Ukrayna'nın güneydoğusundaki bir sınır karakoluna füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna Sınır Muhafız Servisi, bazı güvenlik güçlerinin öldüğünü ve yaralıların da olduğunu aktardı.06.11: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.DAHA FAZLA MÜHİMMAT TALEBİ05.39: Kiev'de yerel saatle saat 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.05.38: Ukrayna'nın Japonya elçisi, Rus füzelerine karşı savunmayı artırabilmek için daha fazla mühimmat talep etti.MACRON'DAN AÇIKLAMALAR05.14: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin ile diyalog şansını canlı tutmanın faydalı olacağını söyledi.04.37: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna hükümetini devirmeye çalıştığına ikna olduklarını söyledi.RUSYA'NIN İNTERNET SİTESİ ÇÖKERTİLDİ04:36: Ukrayna'nın Sumi kentinde yaşanan çatışma giderek artmaya başladı.04:02: Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi çökertildi.DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA03:44: Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal AGİT Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısına katılmış, Ukrayna'nın egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi teyit etmiştir' denildi.03:36: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı.ÇİN'DEN AÇIKLAMA03:58: Çin, Ukrayna'daki vatandaşları için tahliye uçuşlarına başlayacağını açıkladı.03:24: ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirerek, Rus mali sisteminin temel altyapısını hedef alan kapsamlı ekonomik önlemleri uygulamaya koyduğunu duyurdu.ÇERNOBİL'DE RADYASYON SEVİYESİNDE ARTIŞ03.20: Çernobil'deki radyasyon seviyesinde artış rapor edildiği bildiriliyor.02.48: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.BEYAZ SARAY'DAN KINAMA02.48: Çernobil'i ele geçiren Rus askerlerinin çalışanları tehin tutması Beyaz Saray tarafından kınandı.02:24: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna'ya NATO'ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor.' ifadelerine yer verdi.KARADENİZ'DE GEMİ VURULDU02.21: Karadeniz'de buluan kiralık bir gemi vuruldu.02:12: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıkladı. Zelenskiy, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirdi.GÖZALTI SAYISI ARTIYOR01.56: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.01.31: Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere 53 kentte başlayan savaş karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişi sayısı bin 700'ü geçtiği bildirildi.