Ortalık karıştı, savaş çanları çalıyor! 3 Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya-Ukrayna krizinde peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam Donbas'ta meydana gelen patlamanın ardından bu sabah da sahada sular durulmadı. Rus ayrılıkçılar, 3 Ukrayna askerini öldürdü, Donetsk'te art arda patlama sesleri duyuldu. Gelişmeyi Reuters son dakika olarak duyurdu. 3 Ukrayna askerinin Rusya destekli ayrılıkçı grup tarafından öldürülmesinin ardından ABD'den jet açıklama geldi. ABD'den yapılan açıklamada, "Savaş başlıyor." denildi. Donbas'ta meydana gelen patlama sonrası da son dakika açıklamaları peş peşe gelmişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı, "Biz yapmadık, bu bir provokasyon" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya günler içinde saldırmayı planladığını, Kiev üzerinden bir saldırı olacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Donbas'ta tansiyonun yükseldiğini açıklamış, Minsk anlaşmasına dönme çağrısı yapmıştı. Putin yine Belarus'taki tatbikatların bir tehdit olmadığını belirterek, "Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Donbas'taki patlamanın ardından halkın evlerini boşaltmaya başladığı, ATM'lerde kuyruklar oluştuğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Rus basını Putin'in yedek askerleri göreve hazırlamak üzere bir kararnameyi de imzaladığını duyurdu. Öte yandan Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile birlikte tatbikatı başlattı.
VLADİMİR PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN UKRAYNA HAMLESİ: 'İŞGAL ETMEYECEĞİZ' DEDİ AMA...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her fırsatta Ukrayna'ya yönelik bir işgal planları olmaıdğını beyan ediyor. Rusya'daki tüm yetkili kurumlar da benzer açıklamaları yapıyor. Ancak bu sırada dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.
BİDEN'DEN RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA: SALDIRACAK...
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizindeki son durumu değerlendirdi. Biden, Rusya'nın saldırı hazırlığı içinde olduğunu bildirdi, 'Donbas'ta Rusya yanlıların provokasyonlarının devam ettiğini görüyoruz. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını düşünüyoruz. Rus askerleri Ukrayna'nın etrafını sarmış durumda. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alacağına inanıyoruz.' dedi.
Biden, Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarının da altını çizdi. Biden, yine Rusya'nın Donbas üzerinden provokasyon yaptığını, saldırı için kendine sebep yaratmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Biden, 'Donbas'ta soykırım olduğunu söylüyorlar, yalan iddialar ortaya atıyorlar. Tüm bunlar Rusya'nın hep daha önce gördüğümüz oyunları. Burada yanlış bir hak çıkartarak Ukrayna'ya karşı harekete geçmeye çalışıyorlar' diye konuştu.
DONBAS'TA ÇOK GÜÇLÜ PATLAMA! RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BAŞLIYOR MU?
Rusya Ukrayna krizinde gerilim açıklamalar ile sınırlı değil. Sahada da tansiyon oldukça yükselmiş durumda. Dün akşam saatlerinde Reuters Donetsk'te güçlü bir patlma sesi duyulduğunu okuyucularına son dakika olarak duyurdu.
DONETSK HALK MİLİSLERİ LİDERİ'NİN ARACINA BOMBALI SALDIRI
Donetsk'teki güçlü patlamanın, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'un aracında yaşandığı öğrenildi. Araca bomblı bir saldırı gerçekleştirildi.
UKRAYNA'DAN ANINDA AÇIKLAMA GELDİ: BİZ YAPMADIK, PROVOKASYON
Rus yanlısı milislerin kontrolündeki bölgede gerçekleşen patlama sonrası gözler Ukrayna'ya çevrildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny anında bir açıklama yaptı. Valeriy Zaluzhny'i, 'Donetsk'e bir saldırı gerçekleştirmedik, olay Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon.' ifadelerini kullandı.
SİRENLER GECE BOYU ÇALDI! HALK EVLERİNİ BOŞALTMAYA HAZIRLANIYOR
Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki patlama sonrası sirenler çalmaya başladı. Olası bir işgal girişimi durumunda halkın topluca Rusya'ya geçişinin koordine edildiği duyuruldu. Herkese hazırlıklı olma çağrısı yapılırken, Donbas'taki insanlar evlerini boşaltmak için son hazırlıklarını yaptı.
'SOKAĞA ÇIKMAYIN, SAKİN KALIN'
Donetsk'in Acil Durumlar Bakanlığı birimleri tarafından sivil halka sokağa çıkmamaları ve sakin kalmaları yönünde duyurular yapıldı.
KREMLİN'DEN TAHLİYE AÇIKLAMASI: BİLGİMİZ YOK
Rusya Ukrayna krizinin tırmanması, Donbas'ta tansiyonun yükselmesi sonrası gözler Rusya'ya çevrilmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, tahliye haberlerine ilişkin 'Bilmiyorum, herhangi bir bilgiye sahip değilim' dedi.
PUTİN'DEN TATBİKAT RESTİ: TEHDİT DEĞİL, DEVAM EDECEĞİZ
Rusya Devlet Başkanı Bladimir Putin, Belarus'ta gerçekleştirdikleri tatbikatlara ilişkin konuştu. Putin, bu tatbikatların kimse için tehdit olmadığını söyledi. Putin, 'Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı kimseyi tehdit etmiyor. Rusya ve Belarus, NATO faaliyetleri ışığında güvenliği sağlamak ve toplu önlemler almak için tatbikatlarına devam edecek' diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ İLE RUSYA-UKRAYNA KRİZİNİ GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin diyalog ve diplomasi ile çözülmesi gerektiğini savundu. Üst düzey görüşmelere ev sahipliği yapılabileceği de aktarıldı.
SON DAKİKA: 3 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Rusya Ukrayna krizinde sahada hareketlilik giderek artıyor. Tansiyon yükselirken, Rus ayrılıkçılar iki Ukrayna askerini öldürdü. ABD bu oalyın ardından bir son dakika açıklaması yaptı ve, 'Savaş başlıyor' dedi.
DONETSK'TE ART ARDA PATLAMA SESLERİ
Reuters, görgü tanıklarına dayandırdığı haberde; Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğu bilgisini paylaştı.
PUTİN TALİMATI VERDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.
Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.
Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.
Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.
Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.
ALMANYA'DAN AÇIKLAMA: HATA OLUR
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Doğu Avrupa'daki çatışmanın tırmanması konusunda acil uyarılarda bulunarak, 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak yüksek maliyetlere yol açacak büyük bir hata olur' dedi.