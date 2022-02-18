Meteoroloji’den Sağnak Uyarısı! 18 Şubat Hava Durumu Nasıl?
18 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağışı devam edecek mi? 18 Şubat hava nasıl? İşte detaylar...
18 Şubat hava durumu sabah saatlerinden itibaren oldukça aratıldı. Birçok ilde yağmur yağışının etkili olmasıyla vatandaşlar bugün hava nasıl olacak ve yağmur ne zaman bitecek sorularına cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak birçok araştırmanın yapılmasının ardından Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Ayrıca hafta sonu 15 il için kar uyarısı yapılarak vatandaşların konu hakkında tedbirli olması gerektiği belirtildi. 18 Şubat hava nasıl olacak ve 18 Şubat hava durumu için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Kar Yağışı Geri Gelecek Mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından en sık aratılanlar arasında kar yağışı geri gelecek mi sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bugün itibariyle birçok ilde sağnak yağmur yaşanırken 15 il için hafta sonu kar yağışı olabileceği belirtildi. (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı dikkatli olunması için uyarı yapıldı.
18 Şubat Hava Durumu
18 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Şubat hava durumu nasıl olacak sorusu yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren sağnak yağmurun etkili olmasıyla birçok kişi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte illere göre 18 Şubat hava durumu;
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu,