Meteoroloji’den Sağnak Uyarısı! 18 Şubat Hava Durumu Nasıl?

Kar Yağışı Geri Gelecek Mi?



18 Şubat Hava Durumu



sabah saatlerinden itibaren oldukça aratıldı. Birçok ilde yağmur yağışının etkili olmasıyla vatandaşlarvesorularına cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak birçok araştırmanın yapılmasının ardından Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Ayrıca hafta sonu 15 il için kar uyarısı yapılarak vatandaşların konu hakkında tedbirli olması gerektiği belirtildi.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bugün itibariyle birçok ilde sağnak yağmur yaşanırken 15 il için hafta sonu kar yağışı olabileceği belirtildi. (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı dikkatli olunması için uyarı yapıldı.18 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Şubat hava durumu nasıl olacak sorusu yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren sağnak yağmurun etkili olmasıyla birçok kişi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte illere göreEDİRNE °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 12°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,İZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıMUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 12°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıBOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.DÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,KASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıRİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu,