  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji’den Sağnak Uyarısı! 18 Şubat Hava Durumu Nasıl?

18 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağışı devam edecek mi? 18 Şubat hava nasıl? İşte detaylar...

Ekleme: 18.02.2022 - 09:36 Güncelleme: 18.02.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji’den Sağnak Uyarısı! 18 Şubat Hava Durumu Nasıl?
18 Şubat hava durumu sabah saatlerinden itibaren oldukça aratıldı. Birçok ilde yağmur yağışının etkili olmasıyla vatandaşlar bugün hava nasıl olacak ve yağmur ne zaman bitecek sorularına cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak birçok araştırmanın yapılmasının ardından Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Ayrıca hafta sonu 15 il için kar uyarısı yapılarak vatandaşların konu hakkında tedbirli olması gerektiği belirtildi. 18 Şubat hava nasıl olacak ve 18 Şubat hava durumu için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Kar Yağışı Geri Gelecek Mi?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından en sık aratılanlar arasında kar yağışı geri gelecek mi sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bugün itibariyle birçok ilde sağnak yağmur yaşanırken 15 il için hafta sonu kar yağışı olabileceği belirtildi. (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı dikkatli olunması için uyarı yapıldı.


Meteoroloji’den Sağnak Uyarısı! 18 Şubat Hava Durumu Nasıl?

18 Şubat Hava Durumu


18 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Şubat hava durumu nasıl olacak sorusu yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren sağnak yağmurun etkili olmasıyla birçok kişi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte illere göre 18 Şubat hava durumu;

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Sağnak Uyarısı! 18 Şubat Hava Durumu Nasıl?

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!