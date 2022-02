Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim

Bakanlık merkez binasında gerçekleşen organizasyona çeşitli üniversitelerden 43 öğrenci katıldı. Organizasyonda, Aksaray Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve OSTİM Teknik Üniversitesi Genç Ofis Ekibi de yer aldı.Aziz Sancar'ın gençlerle sohbetinden öne çıkanlar şöyle:'Türkiye'de çok güzel eğitim görebilirsiniz. Son zamanlarda bazı anne babalardan biliyorum, çocuklarını illa dış ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye'de çok güzel üniversitelerimiz var. Çok iyi eğitim alabilirsiniz. Ben çok güzel eğitim aldım Türkiye'de. Benim zamanımda Türkiye'de ileri derecede bilim yapmak zordu. Ben bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim. Bilim yapmayı ben iç hastalıkları hocam Muzaffer Aksoy'dan öğrendim. Onun gibi çok değerli bilim insanlarımız her alanda var. Onlardan bilim yapmayı öğrenebilirsiniz.Dışarı çıkmayı dış ülkelere gitmeyi tavsiye ederim ama Türkiye'yi unutmayın. Türkiye'ye borcunuz var ama aslında bu borç da değil. Türkiye kalbimdedir. Dünyanın neresine gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Türkiye'nin bir parçasıyım. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz. Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya gidebilirsiniz ama Türk olduğunuzu unutmayın.'Bilimde kuvvetli olmanın saygınlık kazandırdığını vurgulayan Sancar, 'Türk olmanın bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Ben Türkiye'nin her kesiminde saygı görüyorum aynı zamanda dünyanın her yerinde de saygı görüyorum çünkü bilimde başarılı oldum. Kendinize, ülkenize saygınlık kazandırmak istiyorsanız elinizden geldiği kadar ne yapıyorsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Türkiye'nin bu derece geliştiğini görmek gerçekten beni sevindiriyor, umutlandırıyor. İnşallah sizin kuşak, benim kuşağın 10 misli daha iyisini yapar. Türkiye'mizi dünyanın en üst ülkelerinden biri yapar. 'Sancar, gençlerin, 'Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu size ne istediğinizi sorsa ne cevap verirdiniz?' sorusuna 'Bir şey istemezdim. Bu sağlanan imkânların ötesinde bir şey istemezdim. Gerçekten istemezdim bakanı memnun etmek için söylemiyorum. Benim zamanımda bu gibi imkânlar yoktu. Bunları görünce ben gerçekten memnun oldum. TEKNOFEST'te ve burada gördüklerim beni çok mutlu etti' yanıtını verdi.İnsanlık adına örnek bir bilim insanını ağırlamaktan memnun olduklarını dile getiren, Bakan Kasapoğlu, 'Aziz hoca ''Memleketine faydalı olan tüm dünyana faydalı olur.' diyor. Vatan sevgisiyle milletine memleketine faydalı olan, idealleriyle kendini yetiştiren insanlar, bu yolda ilerledikçe evrensel hale gelirler. Hocamızın örneğindeki gibi. Kökünden kopan ağaç ne kadar değerli olursa olsun çürüyor ve yok oluyor. Bilim hayatına önemli bir çığır açmış hocamızın önemli vurgularından biri de bu. Mardin'den Nobel'e uzanan bir hikaye var yanımızda. Bu hikayenin gençlerimiz açısından nasıl bir ilham motivasyon kaynağı olduğunu biliyoruz' ifadelerini kullandı.