ABD'nin '16 Şubat Ukrayna işgali' iddiası fos çıktı!

Ukrayna krizinde savaş çığırtkanlığı yapan Washington yönetimi ve ABD yayın kuruluşlarının, işgal için belirlediği tarih olan 16 Şubat iddiaları asılsız çıktı. ABD Başkanı, istihbarat servislerinin verdiği sözde işgal saatine yakın “Ulusa Sesleniş” konuşması yaparken, CNN ve Reuters gibi Batı merkezli medya kuruluşları da gece saatlerinde Kiev'e bağlandı.Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Amerikan CNN ve İngiliz Reuters medyalarının, gece boyunca Kiev'den canlı yayınla “savaşın başlamasını” bekledikleri görüldüBaşta ABD Başkanı Biden olmak üzere Amerikan CNN ve İngiliz Reuters medyalarının, gece boyunca Kiev'den canlı yayınla “savaşın başlamasını” bekledikleri görüldüABD merkezli The Sun gazetesi, ABD istihbaratına dayandırdığı haberde, işgalin Ukrayna saati ile gece 03.00'te gerçekleşeceğini iddia etmişti. Gelişme, “ABD kendi yalanına inandı” yorumuna neden oldu. İngiliz The Guardian, zaman ayarlı işgal söylemine son ana kadar bağlı kalan Biden'ın, ABD Başkanlarının kritik dönemler arefesinde yaptığı ulusa sesleniş konuşması yapmasını, Beyaz Saray'ın savaş beklentisine bağladı.Analizde Biden'ın, Beyaz Saray'ın Rus işgali beklentilerinin hala yüksek olduğuna inandığını belirten bir gün sonu konuşması yaptığı ve konuşma türünün askeri harekat gibi önemli olayların öncesinde yapılan ulusa sesleniş konuşması olduğu belirtildi. Amerikalılara seslenen Biden, vatandaşlarının olası bir işgalin sancılarını ekonomik düzeyde hissedeceğini fakat Beyaz Saray'ın bu sancıyı minimum düzeyde tutmak için çabaladığını belirtti. Haberde ABD Başkanı'nın konuşmasında Rus halkına seslenmesinin de benzer bir kritik dönem konuşmasının yansıması olduğu kaydedildi.İşgal iddiasını son ana kadar takip eden ABD medyası, silahların patlaması ihtimali ile Kiev'den gece boyunca canlı yayın yaptı. CNN kanalı Kiev'den gece yarısı yaptığı canlı bağlantılarla işgal senaryolarını tartıştı. Reuters ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'den canlı yayın yaparken, 6 saati aşkın devam eden yayının bir bölümünde SSCB marşı duyuldu.16 Şubat iddiasının asılsız çıkması sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, olayla ilgili şaka yollu bir mesaj yayınladı. Zaharova, Telegram paylaşımında, “ABD ve İngiliz medyasından bir ricam var; Bloomberg, New York Times ve The Sun. Acaba bu seneki işgallerimizin takvimini yayınlayabilirler mi? Tatilimi ona göre planlamak istiyorum da” ifadeleri ile ABD basınını dalgaya aldı.Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu. Siluanov, Batı'nın söz konusu adımı atması halinde alternatif yöntemleri değerlendireceklerinin altını çizerek, “Eğer böyle bir önlem alırlarsa, bilgi iletimi için farklı yöntemler deneriz. SPFS gibi ödemeleri bavulla taşırız. Elbette abartıyorum” ifadelerini kullandı. SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de kullanıma açmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan askeri birliklerin daimi üslerine dönme görüntüsünü yayınladı. Bakanlığın paylaştığı görüntüde, Kırım'daki poligonlarda tatbikatları tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin Kerç köprüsü üzerinden üslere dönüşü yer aldı. Trenle dönüş yapan birliklere ait zırhlı araç ve tanklar görüntülendi. Dün bakanlık yetkilileri, Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıklarını bildirmişti.Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesinde ABD tarafından verilen tank savar silahlarıyla tatbikatlarına devam ederken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus askerlerinin çekildiği iddiaları ile ilgili konuştu. Rusya'nın işgal tehdidinin azalıp azalmadığıyla ilgili soruya Zelenski, “Henüz herhangi bir geri çekilme görmüyoruz. Biz sadece bunu duyduk. Birlikler çekildiğinde bunu herkes görecek. Ama şimdilik, sadece sözler var” dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna civarından kuvvetlerini çektiğini görmediklerini, tersine Rus askeri yığınağının sürdüğünü, buna rağmen dün Moskova'dan gelen mesajlar nedeniyle “ihtiyatlı iyimserlik” içinde olduklarını söyledi. Brüksel'deki NATO karargahında NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları ile yaptığı toplantı öncesi konuşan Stoltenberg,” Rusya'nın adımı bir diplomasi mesajıydı ve biz de Rusya ile diplomatik görüşmelere hazırız. Bunları sık sık tekrarladık ama aynı zamanda Rus güçlerinin çekildiğini görmedik. Bu durum diplomatik mesajlarla çelişiyor” ifadelerini kullandı.“Birlik Günü” kutlandıRusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat, başkent Kiev başta olmak üzere ülke çapında “Birlik Günü” olarak kutlandı. Kutlamalara katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, “Bugün hepimizin günü” diye konuştu. Donbas bölgesindeki Kramatorsk şehrinde de pek çok Ukraynalı ellerinde milli bayraklarla Juvileyniy Park'ta Birlik Günü'nü kutlamak için bir araya geldi.Ukrayna üzerinden yaşanan Batı-Rusya gerilimi tüm dünyada başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarında artışı beraberinde getirirken, kazanan taraf Suudi Arabistan oldu. Washington Post gazetesinin haberine göre, Suud Kralı Selman bin Abdülaziz'in tahta çıkmasının ardından ülkenin petrol geliri bu yıl en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrolün varil başına 100 dolara yaklaşması ve Suudi üretiminin yıllık en yüksek ortalamaya ulaşmasıyla Riyad, Kral Selman'ın Ocak 2015'te tahta çıkmasından bu yana hiç olmadığı kadar çok para kazandı. Mevcut trendlere göre, Riyad bu yıl 375 milyar dolar gelir elde edecek. Bu rakam ülke tarihindeki en yüksek ikinci oran olarak tarihe geçti. Suudi Arabistan'ın 2020'de petrolden toplam geliri 145 milyar dolara düşmüştü.