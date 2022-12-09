Yunan basınından itiraf gibi haber: 'Denizaltılardan daha büyük bir problemimiz var'

Yunanistan'da Türkiye ve savunma sanayisindeki gelişmeler gündem olmayı sürdürüyor. Bu kez Türk denizaltıları ve füze fırlatma sistemleri gündemde. İşte Yunanistan'ı endişelerini tırmandıran gelişme...Yunan Pentapostagma'da yer alan haberde, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Reis sınıfı ilk Türk denizaltısının deniz denemelerine geçtiğimiz gün başlandığı belirtilirken 2023'ten başlayarak, Türk Donanması'na her yıl bir denizaltının devreye alınacağı ifade edildi.Gazete, Türk denizaltılarının teslim takvimini okurlarına sundu: TCG Piri Reis – 2023, TCG Hızır Reis – 2023 TCG Murat Reis – 2024 TCG Aydın Reis – 2025 TCG Seydi Ali Reis – 2026 TCG Selman Reis – 2027. Türk donanmasına Ege ve Doğu Akdeniz'de kolaylıklar sağlayacak bu gelişmenin yanı sıra gazete, asıl problemin ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) olduğunu yazdı. Önceki gün Türklerin su üstü ve denizaltı platformları için yabancı dikey fırlatıcı sistemlerine bağımlılığını sona erdirecek MİDLAS fırlatma sisteminin ilk füze testiğin gerçekleştirildiği belirtildi."Yerli testlerin tamamlanması ile birlikte fırlatma platformu, Türk Donanması'na ait savaş gemilerine hava savunma teçhizatı olarak yerleştirilebilecek." diyen gazete daha sonra Trench Blok-1, Atmaca, BORA ve muhtemelen TAYFUN füzelerinin yeni MIDLAS fırlatma sistemine entegre edileceğini ifade etti. Türklerin yeni fırlatma sistemini yeni MİLDEM denizaltılarına ve tüm balistik füze yelpazesini fırlatabilecek diğer yüzey gemilerine kurmayı hazırladığındığı yazıldı. Bu durumdan duyulan endişeyi dile getiren gazete, çok pahalıya mal olsa da Türkiye'deki bu gelişmenin karşılığında kendilerinin de böyle bir sistem satın almaları gerektiğini belirtti. Yunan donanmasından seyir füzeleri fırlatabilen yeni denizaltılar satın alması gerektiğini böylece Ege'ye gece de gidebileceklerini belirtti.