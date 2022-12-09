  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunan basınından itiraf gibi haber: 'Denizaltılardan daha büyük bir problemimiz var'

Yunanistan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor. Son olarak gündemlerine ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'ni (MİDLAS) aldılar. Türk denizaltılarının varlığından duyulan rahatsızlığı dile getiren Yunan basını Türk MIDLAS fırlatma sistemini yeni tehdit olarak algıladı...

Yunan basınından itiraf gibi haber: 'Denizaltılardan daha büyük bir problemimiz var'
Ekleme: 9.12.2022 - 17:01 Güncelleme: 9.12.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınından itiraf gibi haber: 'Denizaltılardan daha büyük bir problemimiz var'
Yunanistan'da Türkiye ve savunma sanayisindeki gelişmeler gündem olmayı sürdürüyor. Bu kez Türk denizaltıları ve füze fırlatma sistemleri gündemde. İşte Yunanistan'ı endişelerini tırmandıran gelişme...

Yunan basınından itiraf gibi haber: 'Denizaltılardan daha büyük bir problemimiz var'

Yunan Pentapostagma'da yer alan haberde, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Reis sınıfı ilk Türk denizaltısının deniz denemelerine geçtiğimiz gün başlandığı belirtilirken 2023'ten başlayarak, Türk Donanması'na her yıl bir denizaltının devreye alınacağı ifade edildi.

Yunan basınından itiraf gibi haber: 'Denizaltılardan daha büyük bir problemimiz var'

Gazete, Türk denizaltılarının teslim takvimini okurlarına sundu: TCG Piri Reis – 2023, TCG Hızır Reis – 2023 TCG Murat Reis – 2024 TCG Aydın Reis – 2025 TCG Seydi Ali Reis – 2026 TCG Selman Reis – 2027. Türk donanmasına Ege ve Doğu Akdeniz'de kolaylıklar sağlayacak bu gelişmenin yanı sıra gazete, asıl problemin ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) olduğunu yazdı. Önceki gün Türklerin su üstü ve denizaltı platformları için yabancı dikey fırlatıcı sistemlerine bağımlılığını sona erdirecek MİDLAS fırlatma sisteminin ilk füze testiğin gerçekleştirildiği belirtildi.

"Yerli testlerin tamamlanması ile birlikte fırlatma platformu, Türk Donanması'na ait savaş gemilerine hava savunma teçhizatı olarak yerleştirilebilecek." diyen gazete daha sonra Trench Blok-1, Atmaca, BORA ve muhtemelen TAYFUN füzelerinin yeni MIDLAS fırlatma sistemine entegre edileceğini ifade etti. Türklerin yeni fırlatma sistemini yeni MİLDEM denizaltılarına ve tüm balistik füze yelpazesini fırlatabilecek diğer yüzey gemilerine kurmayı hazırladığındığı yazıldı. Bu durumdan duyulan endişeyi dile getiren gazete, çok pahalıya mal olsa da Türkiye'deki bu gelişmenin karşılığında kendilerinin de böyle bir sistem satın almaları gerektiğini belirtti. Yunan donanmasından seyir füzeleri fırlatabilen yeni denizaltılar satın alması gerektiğini böylece Ege'ye gece de gidebileceklerini belirtti.

Yunan basınından itiraf gibi haber: 'Denizaltılardan daha büyük bir problemimiz var'











Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti!
Putin'den nükleer tehdit! 'Bunu yapan herhangi bir ülkeyi yeryüzünden sileriz'
Türkiye'nin tek bir hamlesi yetti! Avrupa bu manzaraya ağlıyor...
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz
Yunan basınından itiraf gibi haber: 'Denizaltılardan daha büyük bir problemimiz var'
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü
İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek
Başörtüsü için anayasa teklifi! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den flaş açıklamalar
Kılıçdaroğlu Türk Polis Teşkilatını hedef alıyor
AK Partili kadın meclis üyesine hakaret eden Tanju Özcan beraat etti
Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye! Kürsüde buğday destesini eline alarak dünyaya seslendi...
Çin basını Türkiye'nin bu başarısını konuşuyor: 'Çığır açtılar'
Başkentray seferleri 12 Aralık'tan itibaren artırılacak
TRT World Forum 2022'de konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Terör örgütüne darbe vuruldu: İşte DEAŞ'ın parasını yöneten aile!
Bakan Nebati'den kadro müjdesi! 2 bin personel alınacak
Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!
FETÖ'cü Enes Kanter'i New York'taki BM binasına sokan görevlinin işine son verildi
Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz
Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü