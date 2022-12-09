Terör örgütüne darbe vuruldu: İşte DEAŞ'ın parasını yöneten aile!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen aralarında daha önce Suriye'de doktor ve eczacı olarak görev yapan üç kardeşin de bulunduğu 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıklarını dondurdu. Saksouk ailesinin örgüte para aktarmak için illegal para transfer sistemi 'hawala' aracılığıyla milyonlarca dolar aktardığı ortaya çıktı.

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı şirketlerin paravan olarak kullandıkları kuyumcu, döviz büroları ve medikal firmaları üzerinden eli kanlı terör örgütü DEAŞ mensuplarına illegal para transferi yaptığı ihbarını değerlendiren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri, DEAŞ'ın ülkeler arası para transferini yönettiği iddia edilen kişilerle ilgili araştırma başlattı, sonrasında ise geçtiğimiz günlerde operasyonun düğmesine basıldı. Suriye asıllı Hassan Saksouk (82) ile oğulları Eczacı Radwan Saksouk (38), Dr. Khaled Saksouk (42) ve medikal danışman Mohammed Alla Saksouk'un(46), 2018 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda kurdukları RSaksouk Gold International İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret Limitid Şirketi'ni incelemeye aldı.Şirketin banka hesap hareketlerini inceleyen MASAK ekipleri, Saksouk kardeşlerin, Türkiye, Suriye ve birçok ülkede ofisi bulunan, örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz büroları üzerinden örgüt mensuplarının hawala yöntemiyle illegal para transferi yaptığını belirledi. Transfer hacminin milyonlarca doları aştığı saptandı.MASAK, tespit ettiği illegal döviz zincirlerinden Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk'u ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine'de bildirerek (OFAC) şirketlerin terör listesine girmesini sağladı. Şirketler 9 Ekim'de terör listesine alındı. Döviz bürolarının lisanslı ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği halde illegal hawala zincirlerinin finansal trafiğine bulaştığı tespit edilirken, ödeme kuruluşları acenteleri hakkında da BBDK'ya bilgi verildi.MASAK, ulaştığı bilgiler doğrultusunda şirketler hakkında terörizmin finansmanının desteklemek ve lisanssız şekilde ödeme kuruluşu faaliyetlerinde bulunmak suçlarından savcılık makamlarına suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından tespit edilen ve Al-Khalidi ile Al-Hebo illegal döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphelenilen Saksouk ailesinin yanı sıra Maher Dughaim, Hassan Dgaim, Badea Hakmı, Najıb Balek, Mustafa Arja, Hussain Hussain, Mhd Rateb Khattab, Zaouhair Sahloul, Ahmed Obisi, Mejid Sukariye, Yasser Kibar, İhsan Mahdi Salih Salih ve Imed Ben Salah gözaltına alınırken mal varlıklarına da el kondu.