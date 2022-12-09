Elazığ'da bir haftada 25 şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde son bir hafta içerisinde Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şüphelilerden 25'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan 11 kişi de bulunarak yakınlarına teslim edildi.Denetimler esnasında ise 4 ruhsatsız tabanca, 23 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 37,8 gram esrar, 12,4 gram metamfetamin ve 3 Lyrca hap ele geçirildi. Ayrıca, çalınan bir otomobil ve bir cep telefonu da sahiplerine teslim edildi.