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Bakan Koca'dan hastane randevusunda duyarlılık çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi ihtiyacı duyulmamasına rağmen hastaneden randevu alan vatandaşların daha duyarlı olması konusunda çağrı yaptı. Bakan Koca, "İyi olduğumuzu doktordan duymak güzel olmasına güzel ama tedavisi gecikirse üzüleceğimiz hastaları düşünelim" ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 9.12.2022 - 17:01 Güncelleme: 9.12.2022 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan hastane randevusunda duyarlılık çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak uzmana görünen, herhangi bir hastalık tanısı konmayan, tedaviye ihtiyaç duymayan çok hastamız var. İyi olduğumuzu doktordan duymak güzel olmasına güzel ama tedavisi gecikirse üzüleceğimiz hastaları düşünelim' ifadelerine yer verdi.
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