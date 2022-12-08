Başkan Erdoğan'ın önerisine Fransa'dan yanıt: 'Doğu Akdeniz Konferansı önerisine olumlu bakıyoruz!'

Pariste çeşitli kuruluşlar nezdinde düzenlediği çalışma ziyaretinde Türkiye-Fransa ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa'yı ilgilendiren konular ve Afrika'ya yatırımlar başta olmak üzere güncel konular ele alındı.Ziyaret kapsamında temas edilen çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmesi öngörülmüyor.Kaynaklar, Türk ve Fransız yetkililerin temasta olduğunu, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Suriye, Doğu Akdeniz gibi konuların masada olduğunu belirterek, iki tarafın da bir devlet başkanı ziyaretinde temasların 'olumlu geçmesini' istediğini söyledi. Türkiye'de seçim tarihinin yaklaştığını hatırlatan kaynaklar, böyle ziyaretlerin seçimler yaklaştıkça daha zor hale geldiğine değindi.Fransız kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz Konferansı önerisine ilişkin; olumlu her şeye sıcak baktıklarını ve amacın bölgede istikrar olması gerektiğini belirtti. Bu konuda Fransa'nın ayrı bir ajandası olmadığını ve BM parametrelerine göre çözüm istediklerini kaydetti. Kaynaklar, Ekim 2021'de Fransa'nın Yunanistan'la imzaladığı Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nda amacın ise tansiyonu artırmak olmadığını dile getirdi.Çekya'nın ev sahipliğinde başkent Prag'da 6 Ekim'de liderler düzeyinde düzenlenen ilk Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına dikkati çeken kaynaklar, Türkiye'nin bu toplantıya katılımının son derece önemli olduğunu dile getirdi. Kaynaklar, AST'nin AB'ye üyelikten bağımsız olduğunu, eşitler arası bir nitelik taşıdığını ve asıl amacın 'Rusya'ya karşı birleşmek değil, Avrupa kıtasının savunulması' olduğunu ifade etti.Rusya'nın, Ukrayna'nın kendine has kimliğini anlayamadığını, bu ülkede Rusya'ya sempati duyulduğunu ve Ukraynalıların Rus askerlerini coşkuyla karşılayacağını sandığını ifade eden Fransız kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk hatasının Ukrayna'yı anlayamamak ve yanlış analiz doğrultusunda hareket etmek olduğunu düşünüyor. Kaynaklar, Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı Holodomor trajedisinin Ukrayna halkının hafızasında olduğunu ve halkın bunun sorumlusu olarak Rusya'yı gördüğünü de işaret ederek, Rusya-Ukrayna savaşında ortada bir uluslararası hukuk sorunu olduğu için Ukrayna'yı desteklediğini vurguladı.Fransa'ya göre, Rusya'ya Avrupa sınırlarını zorlayacak şekilde geçit verilmesi halinde bütün dünyanın mimarisi yıkılabilir.Kaynaklar, Fransa'nın hedefinin Rusya'da rejimi değiştirmek değil, Rusya'yı uluslararası hukuka uyarak Ukrayna topraklarından çıkmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.Rusya-Ukrayna savaşından çıkış yolunu öngörmenin çok zor olduğunu dile getiren kaynaklar, savaş nasıl biterse bitsin bölgede güvenliğin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Fransa'nın 13 Aralık'ta düzenleyeceği Ukrayna halkıyla dayanışma konulu konferansa Rusya'nın davet edilmediği bilgisini paylaşan kaynaklar, bu toplantıya Türkiye'nin katılım göstermesinin önemli olacağını ifade etti.