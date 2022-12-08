  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'ın önerisine Fransa'dan yanıt: 'Doğu Akdeniz Konferansı önerisine olumlu bakıyoruz!'

Fransız kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz Konferansı önerisine ilişkin, Türkiye'nin gerilimi durdurmak için öne sürebileceği her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Başkan Erdoğan'ın önerisine Fransa'dan yanıt: 'Doğu Akdeniz Konferansı önerisine olumlu bakıyoruz!'
Ekleme: 8.12.2022 - 16:11 Güncelleme: 8.12.2022 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın önerisine Fransa'dan yanıt: 'Doğu Akdeniz Konferansı önerisine olumlu bakıyoruz!'
Paris'te çeşitli kuruluşlar nezdinde düzenlediği çalışma ziyaretinde Türkiye-Fransa ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa'yı ilgilendiren konular ve Afrika'ya yatırımlar başta olmak üzere güncel konular ele alındı.

Ziyaret kapsamında temas edilen çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmesi öngörülmüyor.Kaynaklar, Türk ve Fransız yetkililerin temasta olduğunu, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Suriye, Doğu Akdeniz gibi konuların masada olduğunu belirterek, iki tarafın da bir devlet başkanı ziyaretinde temasların 'olumlu geçmesini' istediğini söyledi. Türkiye'de seçim tarihinin yaklaştığını hatırlatan kaynaklar, böyle ziyaretlerin seçimler yaklaştıkça daha zor hale geldiğine değindi.

ERDOĞAN'IN DOĞU AKDENİZ KONFERANSI ÖNERİSİ

Fransız kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz Konferansı önerisine ilişkin; olumlu her şeye sıcak baktıklarını ve amacın bölgede istikrar olması gerektiğini belirtti. Bu konuda Fransa'nın ayrı bir ajandası olmadığını ve BM parametrelerine göre çözüm istediklerini kaydetti. Kaynaklar, Ekim 2021'de Fransa'nın Yunanistan'la imzaladığı Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nda amacın ise tansiyonu artırmak olmadığını dile getirdi.

Başkan Erdoğan'ın önerisine Fransa'dan yanıt: 'Doğu Akdeniz Konferansı önerisine olumlu bakıyoruz!'

TÜRKİYE'NİN KATILIMI ÖNEMLİYDİ

Çekya'nın ev sahipliğinde başkent Prag'da 6 Ekim'de liderler düzeyinde düzenlenen ilk Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına dikkati çeken kaynaklar, Türkiye'nin bu toplantıya katılımının son derece önemli olduğunu dile getirdi. Kaynaklar, AST'nin AB'ye üyelikten bağımsız olduğunu, eşitler arası bir nitelik taşıdığını ve asıl amacın 'Rusya'ya karşı birleşmek değil, Avrupa kıtasının savunulması' olduğunu ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya'nın, Ukrayna'nın kendine has kimliğini anlayamadığını, bu ülkede Rusya'ya sempati duyulduğunu ve Ukraynalıların Rus askerlerini coşkuyla karşılayacağını sandığını ifade eden Fransız kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk hatasının Ukrayna'yı anlayamamak ve yanlış analiz doğrultusunda hareket etmek olduğunu düşünüyor. Kaynaklar, Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı Holodomor trajedisinin Ukrayna halkının hafızasında olduğunu ve halkın bunun sorumlusu olarak Rusya'yı gördüğünü de işaret ederek, Rusya-Ukrayna savaşında ortada bir uluslararası hukuk sorunu olduğu için Ukrayna'yı desteklediğini vurguladı.Fransa'ya göre, Rusya'ya Avrupa sınırlarını zorlayacak şekilde geçit verilmesi halinde bütün dünyanın mimarisi yıkılabilir.Kaynaklar, Fransa'nın hedefinin Rusya'da rejimi değiştirmek değil, Rusya'yı uluslararası hukuka uyarak Ukrayna topraklarından çıkmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.Rusya-Ukrayna savaşından çıkış yolunu öngörmenin çok zor olduğunu dile getiren kaynaklar, savaş nasıl biterse bitsin bölgede güvenliğin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fransa'nın 13 Aralık'ta düzenleyeceği Ukrayna halkıyla dayanışma konulu konferansa Rusya'nın davet edilmediği bilgisini paylaşan kaynaklar, bu toplantıya Türkiye'nin katılım göstermesinin önemli olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın önerisine Fransa'dan yanıt: 'Doğu Akdeniz Konferansı önerisine olumlu bakıyoruz!'



Yunan basını hükümeti topa tuttu: Libya ile ilişki kurmayıp Türkiye'nin anlaşmasını baltalaması eleştirildi
MHP'den 'Kürtçe resmi dil olacak' diyen HDP'li Öcalan'a tepki! 'Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde!'
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı mesaj! 'Bir de bizim soracaklarımızı bekle'
Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması! 'Türkiye ile aramızda ikili bir meseleye dönüşmeyecek'
Bakan Murat Kurum açıkladı! 81 ilde 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar' uygulaması başlıyor...
Bakan Bozdağ açıkladı! Doğu Akdeniz göçmen mezarlığına dönmüş durumda
Çocuğa istismar iddialarına bir tepki de Diyanet'ten... 'Rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz'
Yunanistan'da gündem F-16'lar! Hava gücünü kıyasladılar...
Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu: 198 milyar dolarlık yatırım müjdesi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı
Başkan Erdoğan'ın önerisine Fransa'dan yanıt: 'Doğu Akdeniz Konferansı önerisine olumlu bakıyoruz!'
Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması: Olumlu adımlar bekliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Çocuğa istismar iddiasına AK Parti'den sert tepki: Bir saniye beklemeyiz
İYİ Partili Başkanın sözleri CHP'li başkanı kızdırdı: 'O eli bizzat ben kırarım'
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den ilk cevap
Tahıl koridoru ile aç kalmaktan kurtulan Avrupa petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi suçladı
İYİ Partili Ahat Andican bütçe görüşmelerinde sandalyeye ayaklarını uzatıp keyif yaptı
Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Bölge bölge uyarı geldi: Sağanak ve kar yağışı!

Bölge bölge uyarı geldi: Sağanak ve kar yağışı!

Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor