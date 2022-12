Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:İşçi işveren arasındaki ilişkiler sağlıklı olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Kuruluş amaçlarının dışına çıkarak ideolojik çatışmaların bayraktarlığını yapanlar sıkıntılara neden olmuştur. TİSK temsil ettiği işverenlerin istihdama katkılarıyla kritik bir konuma sahiptir. TİSK'in yükselen itibarından biz de gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de beraberce ülkemize değerler kazandırmayı sürdüreceğiz.İşverenlerimizden daha çok yatırım, üretim, istihdam, ihracat bekliyorum. Cari fazlayla büyümemizi daha da fazlasıyla artırmayı hedefliyoruz.Türkiye'nin ekonominin tüm alanlarındaki ölçeği küresel olarak büyümüştür. Burada dikkat çekmek istediğim husus, Türkiye'nin son 10 yılda maruz kaldığı saldırılara rağmen, bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca tecrübe ettiğimiz bu senaryo ilk defa işe yaramamıştır. Bu süreçte elbette bedeller ödedik. Milli Gelirde en az 2 kat yukarıda olabilirdik. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkartacağız. İş dünyamız da vatandaşlarımız da müsterih olsunlar. 20 yıl önce Doğu'nun Güneydoğu'nun halini düşünün. Yatırımlar burada var mıydı? Ama şimdi Doğu'da Güney Doğu'da yatırımlarımız devam ediyor. İhracat arttı. Büyüme başladı. Şimdi Türkiye dünyada büyüyen ülkeler arasında ilk 3'te ilk 5'te yerini alıyor. Artık kaderimizi milletimizin kendisi belirliyor.Bugün geniş bir alanda sözde değil fiilen etki sahibi bir konuma geldik. Çevremizde siyasi krizler kol gezerken, biz güven içinde geleceğimize bakabiliyoruz. Dün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin olduğunu gösteriyor. Bu iyileşme hızlanacak ve Şubat ayından itibaren kontrolü kolay bir yere gelecektir. Şu an ellerinde 4 tane silah var. Birisi ekonomi, birisi diplomasi, diğeri mülteci. Bunlarla bu iktidarı, daha doğrusu Erdoğan'ı nasıl indiririz diye bakıyorlar.Yaklaşık 1 yıl önce kur dengesizliğiyle ortaya çıkanları kimse iktisadi olaylarla izah edemez. Ekonomi diyorlar, şimdi Avrupa'nın haline bakın. Bizde raflar boş değil, ama Avrupa'da raflar boş. Avrupa'nın terörle mücadelesi ortada, ama Türkiye terörle mücadele etkin. Biz onları Suriye'de bitiyoruz. Kobani bitti... İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. Terörist dostlarınıza söyleyin Türkiye artık onlar için bereketli bir yer değil. Türkiye'ye girdikleri an burada boğulacak.Mermisini üretemeyen bir Türkiye varken, SiHA'sıyla, İHA'sıyla tüm savaş uçaklarının mühimmatını üreten bir Türkiye var. Tüm bu mühimmatını üreterek, gerek teröistle, gerekse dışarda, dışarda derken, Karabağ'daydık. Onlar bizim kardeşimiz. Dostlarımızı artıracağız ama düşmanlarımız da haddini bilecek. Biz bekamızla ilgili bir tehdit gördüğümüzde hiç kimsenin neklemdiği zaferler elde etme kabileyetine sahibiz. Bugün Azeri kardeşlerimizle ortak bir tatbikatımız vardı. Onlarla bir görüşme yaptım. Bütün mesele, heyecanı onlarla paylaşabilmek.