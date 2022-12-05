CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına Bakan Soylu'dan tepki! 'İspat etmezse şerefsizdir'

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu'ndaki 2023 yılı bütçe görüşmelerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiralarla dolu provokasyonu damga vurdu. CHP grubu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasını da sabote etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "İftirasını ispat etmezse şerefsizdir" sözlerini kullandı.

Son dakika haberi... 2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülürken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralardan ibaret siyasetini Gazi Meclis'te de yineledi.CHP grubu ile birlikte bütçe görüşmelerinde provokasyona imza atan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Bakan Soylu sert tepki gösterdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:'Kılıçdaroğlu;Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete 'Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor' iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalıncaJeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında.İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir'