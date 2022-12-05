  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,64 - 19,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Bozdağ'dan CHP’nin ikinci yüzyıl vizyonuna tepki: Adam tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin ikinci yüzyıl vizyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, manda ve himayeyi reddeden, kapitalizme karşı mücadeleyi veren büyük bir kahraman olduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Go home’ diyenler şimdi ‘Come here’ diyor. ‘Yok gelmezsen, ben geliyorum’ diyor. Ve oraya gidiyorlar oradan Amerika'ya ‘Go home’ diyenler Amerika'yla beraber Türkiye'yi yöneteceğini vaat ediyorlar" diye konuştu.

Bakan Bozdağ'dan CHP’nin ikinci yüzyıl vizyonuna tepki: Adam tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmedi
Ekleme: 5.12.2022 - 15:07 Güncelleme: 5.12.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bozdağ'dan CHP’nin ikinci yüzyıl vizyonuna tepki: Adam tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmedi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin ikinci yüzyıl vizyonuyla ilgili Bakan Bozdağ, 'AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' programından ilham alan ismi dışında hiçbir şeyini beğenmedim. Yani bir parti ikinci yüzyıla çağrısını kendi yapar. Elin Amerikalısına yaptırmaz, projelerini kendi üretir, başkalarına ürettirmez. Belli ki sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi Türk insanının liyakatine, gücüne, kuvvetine, kudretine, bilgisine tecrübesine güvenmiyor. Onun için ta Amerika'dan Jeremy Rifkin diye bir beyefendiyle anlaşıyor. Türkiye'nin önemli konularını ona emanet edeceğini söylüyor ve ikinci yüzyıla çağrıyı onun ağzıyla da yaptırabiliyor. Bu, çok net söylüyorum, Atatürk'ün partisine de yakışmamıştır' dedi.

'PROJE OLARAK BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Bakan Bozdağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, manda ve himayeyi reddeden, kapitalizme karşı mücadeleyi veren büyük bir kahraman olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

'Düyun-u Umumiye'yi de Türkiye'den gönderen yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bağımsız bir ekonomiyi kurmaya çalışan yine odur. Ama şimdi gelin bakın, ikide bir deniyor ya sosyal demokrat kesimlerde 'Biz 68'de işte Amerika'ya karşı yürüdük. Go home dedik, şöyle dedik, böyle dedik.' Şimdi ne diyor? 'Come here' diyor Amerika'ya. 'Go home' diyenler şimdi 'Come here' diyor. 'Yok gelmezsen, ben geliyorum' diyor. Ve oraya gidiyorlar oradan Amerika'ya 'Go home' diyenler Amerika'yla beraber Türkiye'yi yöneteceğini vaat ediyorlar. Ben şimdi buradan soruyorum, emperyalizme karşı omuz omuza diyenler, 'Go home' diye Amerika'ya bağıranlar, 'Yerli, milli duruş' diyenler, şimdi Türk ekonomisini ve Türkiye'nin geleceğini Amerikalılara emanet eden bu ikinci yüzyıl çağrısını nasıl görüyorlar? Vicdanları kaldırıyor mu? Kabul edilebilir bir şey mi? Ben bir şey görmedim. Yani proje olarak bir şey görmedim. Siyaset kurumuna güvensizliği gördüm. 'Ben 70 kişiyle görüştüm. Tek tek onları siyaset üstü bir güç birliğine davet ettim' diyor.'

'KILIÇDAROĞLU DANIŞMANLAR ORDUSUYLA CHP'Yİ YÖNETİYOR'

Gördüğü kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun şu anda bir danışmanlar ordusuyla CHP'yi yönettiğini dile getiren Bozdağ, 'Öyle anlaşılıyor. Şimdi Türkiye'deki danışmanlar yetmedi, bir de Amerika'daki ve başka yerlerdeki danışmanları da bunları katıyor ve 70 kişi siyaset üstü bir güç birliği oluşturacak kurul oluşturuyor. O zaman parlamentoya ne gerek var? O zaman parti meclisine, parti yönetimine, parti teşkilatlarına ne gerek var? Siz eğer bunların dışındakilerle Türkiye'yi yönetecekseniz buyurun yönetin. Çok net söylüyorum, siyaset kurumuna, siyasetçiye, milletten yetki ve güç alanlara güvenmeyen hastalıklı bir zihniyetin görüntüsü burada var. Bunlar oraya güvenmiyorlar. 'Biz bürokratlara güveniyoruz' diyorlar. 'Biz danışmanlara güveniyoruz.' Peki vekillerine güveniyor musun? Vekillerine güvendiğini görmüyorum. Parti meclisine güveniyor musun? Onu da görmüyorum. Peki parti örgütüne güveniyor musun? Ona da güvendiğini görmüyoruz' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ NEREYE TAŞIYACAKLAR BUNLAR?'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

'Eğer bir siyaset kurumu vekillerine, parti meclisine, parti örgütüne ve kendi kadrolarına güvenmezse, milletin iradesiyle seçtiklerine güvenmezse demokratlık iddiasında asla bulunamaz. Bunlar demokrasiyi daha içine sindirememiş bir zihniyeti yansıtıyor. Kabul edilebilir bir şey değil. Yani adam tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmedi. Türkiye getiremediği danışmanlar var.

Şimdi ben soruyorum, Allah muhafaza Türk milleti bunlara yetki verse Kemal Derviş yerli hiç olmazsa Türk vatandaşıydı geldi. Şimdi Türk vatandaşı olmayan bu danışmanlarla beraber Türkiye'yi nereye taşıyacaklar bunlar?'
Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Gazi Meclis tepkisi! 'Beklemek hayal olur'
Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
CHP'li Atilla Sertel'e kınama cezası...
Türkiye karşıtı Nalin Pekgül'e Kristersson'dan PKK cevabı...'İsveç bir terör üssü haline gelmemeli'
Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı
Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'de provokasyon: Milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına Bakan Soylu'dan tepki! 'İspat etmezse şerefsizdir'
Türkiye Ayşe Özkiraz’ı konuşmuştu! Sahte doktor skandalında flaş gelişme...
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu çağrı! 'Adaylığınızı ilan edin'
Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı
HDP'li Buldan 2023 Bütçe Görüşmeleri konuşmasına cezaevindeki Demirtaş ile Yüksekdağ'a selam vererek başladı
Avrupa’da enflasyon kabusu! Kriz Noel’i de vurdu...
Putin'den LGBT'ye geçit yok! Yasayı onayladı
Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı: Verilen sözler tutulsun
Yunan basınından itiraf gibi haber! Yunanistan adından bile korktu: Nasıl başa çıkacağız?
Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi
Bahçeli'den flaş açıklama
Bakan Bozdağ'dan CHP’nin ikinci yüzyıl vizyonuna tepki: Adam tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmedi
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

İstanbul'da 16 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek

İstanbul'da 16 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı: Bu kadarını kimse beklemiyordu hepsi saray hanedanına aitmiş

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı: Bu kadarını kimse beklemiyordu hepsi saray hanedanına aitmiş

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi