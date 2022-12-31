Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye ile temas değerlendirmesi

Türkiye ve Suriye arasıda 11 yıl sonra ilk temas Moskova'da gerçekleşmişti.Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu görüşme Türkiye'nin bölgedeki yeni süreci açısından büyük önem taşıyor.Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.Görüşmede, Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı.Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.