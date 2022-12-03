Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı...

Korkunç kaza, saat 20.00 sıralarında Kütahya- Tavşanlı karayolunun 20'nci kilometresindeki Yoncalı kavşağında meydana geldi. Mevlüt Bozkurt (63) yönetimindeki otomobil, kavşakta Ali Atay (48) yönetimindeki otomobille çarpıştı.OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİKazada Atay'ın kullandığı otomobil takla atarak ters dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mevlüt Bozkurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDIYaralılar Ali Atay ve Hasan Kaynar (48) ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Bozkurt'un cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.