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Kan donduran vahşet: 5 yaşındaki kızını betona gömüp komodin olarak kullandı

Arjantin'de kan donduran bri vahşet yaşandı. 27 yaşındaki Venasa Alejandra Mansilla'nın betona gömdüğü 5 yaşındaki kızını komodin olarak kullandığı ortaya çıktı. Ülkede infial yaratan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekleme: 3.12.2022 - 11:26 Güncelleme: 3.12.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Kan donduran vahşet: 5 yaşındaki kızını betona gömüp komodin olarak kullandıArjantin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Buenos Aires bölgesinde 27 yaşındaki Venasa Alejandra Mansilla, 5 yaşındaki kızını öldürdükten sonra betona gömüp komodin olarak kullandı. Korkunç vahşeti ise baba ortaya çıkardı. Polise şikayette bulunan babanın ihbarı üzerine araştırma yapan ekipler, 5 yaşındaki Milagros'un cesedini tahta bir kasa içine koyulmuş bir betonda buldu. Çocuğun solunum yolu enfeksiyonundan öldüğü belirlenirken Mansilla'nın çocuğunun cesedini naylon bir torbaya gömdüğü, tahta bir kutunun da içine koyup betonla kapattığı ifade edildi.

Otopsi sonucunda talihsiz çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıksa da ölüm zamanı tam olarak belirlenemedi. Cani annenin 7 ve 3 yaşlarındaki diğer çocuklarına baktığını, ancak Milagros'la giç ilgilenmediği ifade edildi. Anne Mansilla ifadesinde kızın ölümünden sonra korktuğunu ve ne yapacağını bilemediğini bu nedenle de betona gömdüğünü söyledi. Cani anne iddiaları reddederek, kızını öldürmediğini söyledi. Annenin iddiasına göre 3 çocuğunu yıkadıktan sonra uyumaya giden kadın, uyandığından Milagros'u ölü olarak bulmuş.Çocuğun en son 30 Temmuz'da görüldüğü ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kan donduran vahşet: 5 yaşındaki kızını betona gömüp komodin olarak kullandı
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