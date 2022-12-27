Yüzde 85’i tamam: Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak!

Dünyanın en büyük enerji filolarından birini kuran Türkiye, enerjide hub olmak için attığı adımların meyvelerini bir bir almaya başladı. Karadeniz'de 320 milyar metreküple başlayan doğal gaz serüveni 710 milyar metreküpe ulaştı. Söz konusu miktarın piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar. Çalışmaların hızla devam ettiği gazın 2023 yılının ilk çeyreğinde ulusal sisteme bağlanması bekleniyor. Karadeniz'de doğal gaz rezervlerin büyük bir potansiyele sahip.Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki Çaycuma-1 sahasında yapılan sondajda 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, yeni keşif ve mevcut rezervin uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu söyledi. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi 652 milyar metreküp olarak güncellendi.Başkan Erdoğan'ın bugün açıkladığı güncelleme ve Çaycuma-1 sondaj sahasındaki 58 milyar metreküplük yeni keşifle birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 710 milyar metreküpe ulaştı. Keşfedilen gazın uluslararası piyasadaki karşılığı ise 1 trilyon doları buluyor. Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada müjdeli haberi duyuran Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;Fatih Sondaj Gemimiz, 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin yedi gün yirmi dört saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün, milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti.Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi, sahada açtığımız 13 kuyunun üç boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'de yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı. Sahadaki üretim miktarımızı kuyu sayısı, boru büyüklüğü ve sahada kullanılacak kompresörler gibi unsurlar belirleyecek. Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize entegre edeceğiz.Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. İşte onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değerini ülkemize kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız, iki tane sismik araştırmayla birlikte. Bununla yetinmeyecek, Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'te ve sonrasında da sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son keşifle birlikte Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığını belirterek, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah bu gazı, insanımızla buluşturmak istiyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde, mart ayının sonuna doğru da ilk gazı sisteme vermiş olacağız' dedi.Türkiye'nin dışa bağımlılığına azaltacak, gaz ihtiyacını karşılayacak olan Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor.