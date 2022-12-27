İstanbul’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 17 gözaltı
39 ilçede 768 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. 6 iş yerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi.
Yeni yıla sayılı günler kala sahte alkoller yeniden piyasaya çıktı...
Bu kapsamda 81 ilde denetimler sıkılaştırıldı.
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı birimleri operasyon için düğmeye bastı.
39 ilçede eş zamanlı operasyon
Sahte alkol yapımında kullanılan sıvı malzemelerin üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen operasyon 39 ilçede eş zamanlı yapıldı.
768 adreste 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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