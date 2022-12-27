  • USD: 18,68 - 18,72
  • EURO: 19,91 - 19,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ'ye yönelik 5 ildeki operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Erzurum, Amasya, Kayseri, Denizli ve Bolu'daki operasyonlarda, 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ekleme: 27.12.2022 - 15:02 Güncelleme: 27.12.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'ye yönelik 5 ildeki operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Erzurum, Amasya, Kayseri, Denizli ve Bolu'daki operasyonlarda, 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında faaliyette bulunduğu değerlendirilen, geçen yıllardaki Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO mülakat sınavlarına ilişkin bilirkişi raporlarında belirtilen tespitler doğrultusunda 5 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Amasya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, ByLock içerikleri ile ifade ve teşhislerde adı geçen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, ikisi öğretmen ve biri imam-hatip olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, 'örgüt evlerinde' kaldıkları ve firari olarak aranma kayıtlarının olduğu belirlenen 4 şüpheliden daha önce ihraç edilen 1 hakim ve 1 vergi müfettiş yardımcısı ile 1 astsubay gözaltına alındı.

Denizli ve Bolu'daki gözaltılar

Denizli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde çeşitli meslek gruplarında faaliyette bulunduğu değerlendirilen, ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 avukat ve 1 hemşire; Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ise yine örgütte faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri ihraç edilen doktor olmak üzere 2 kişi yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, firari 3 kişinin yakalamasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İYİ Parti'de istifa! Erdal Sarızeybek 'Mesele koltuk değil' diyerek partiden ayrıldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkçe paylaşım... 'Türk Büyükelçi'yi dört gözle bekliyorum'
Millet ittifakı temelinden sallanıyor! 'Saraçhane Operasyonu' sonrası ikili görüşme!
Putin kararı imzaladı! Tavan fiyat uygulayana petrol yok...
Almanya'da ekonomik kriz hastaneleri de vurdu: Yüzde 56'sı iflas riskiyle karşı karşıya...
Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!
Nevşin Mengü'den çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak
Memur ve emekliye zam için geri sayım! Memur-Sen Başkanı konuşuyor
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
Doğal gaz müjdesi ilk Yunanistan'da yankılandı! Yunan basını Türkiye'nin amacına vurgu yaptı
Gara'da 3 terörist öldürüldü
Yüzde 85’i tamam: Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak!
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
AK Partili Hamza Dağ emeklilere yapılacak maaş zammına ilişkin konuştu
Cüneyt Özdemir muhalefetin aday belirleme sürecini eleştirdi: Bıkkınlık getirdiler
Vedat Bilgin: EYT bu hafta açıklanacak
İstanbul'da ulaşıma zam!
Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'
PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! 'Türk devletine karşı savaşan kahraman'
27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi: İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi: İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi: Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi: Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Kültepe'nin gizemi çözülüyor: 4 bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu

Kültepe'nin gizemi çözülüyor: 4 bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor