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Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!

Tarihi 'Karadeniz gazı' keşfi sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır." dedi.

Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
Ekleme: 27.12.2022 - 14:43 Güncelleme: 27.12.2022 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uydulandığını duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 58 milyar metreküplük yeni keşfi duyurdu. Böylece Karadeniz'de keşfedilen toplam gaz tutarı 710 milyar metreküpe çıkarken, piyasa değeri de 1 trilyon doları buldu. Tarihi keşif sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:

Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

HANE BAŞI 4 BİN LİRA DESTEK

2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre %70 oranında artmıştır.

Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdürecek.

'HEDEFİMİZ HANE HALKI VE SANAYİCİNİN ENERJİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜK TUTMAK'

Ayrıca yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
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