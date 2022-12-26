  • USD: 18,66 - 18,70
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tahıl koridorunda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu aştı

Tahıl koridoru hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplam taşınan yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştı." ifadesini kullandı.

Ekleme: 26.12.2022 - 09:12 Güncelleme: 26.12.2022 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Tahıl koridorunda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu aştıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'tahıl koridoru'nda taşınan yük miktarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sonrasında tahıl krizinin yaşandığını hatırlatan Karaismailoğlu, dünyanın en önemli tahıl merkezlerinden olan Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının durduğuna dikkati çekti.

'Toplam taşınan yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştı'
Bu gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü ve bunun sonucunda yeniden tahıl sevkiyatının başladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

'1 Ağustos-25 Aralık'ta toplam 585 gemi Ukrayna'nın Odesa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket etti. Toplam taşınan yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştı. Gemilerle arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı.'

'Taşınan yükün yüzde 15'i ülkemize geldi'
Bakan nKaraismailoğlu, 585 geminin 200'ünün Türk bayraklı, sahipli veya işletenli olduğunu bildirerek, 585 geminin 171'inin yüklerini Türkiye limanlarına getirdiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, ülke limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yükün ise 2 milyon 247 bin 564 ton olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

'Toplam yükün yüzde 15'i ülkemize geldi. Yüklerin yüzde 12'si Afrika'ya, yüzde 29'u Asya'ya, yüzde 44'ü Avrupa'ya taşındı. En fazla yük 2 milyon 891 bin 117 ton ile İspanya'ya taşındı. İspanya'yı, 2 milyon 247 bin 564 ton ile Türkiye, 2 milyon 162 bin 210 ton ile Çin takip etti.'
Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: 'Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor'
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftirasına sert yanıt! 'Yargı önünde bedelini ödeteceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalar...
AK Parti'li Turan'dan İYİ Parti'ye... 'İyi olmak yetmez kötülerden de uzak durmak lazım'
Kabine sonrası çiftçi ve tüketicilere müjde! 'Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabit'
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım... 'Alem senin aşığın Erzurum'
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Dünyada üretebilen 4-5 ülke var... Türkiye bir ilki daha başardı
İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelden ekonomiye 750 milyon liralık katkı
Kandil değil İBB! Ekrem İmamoğlu'nun terörist çalışanları: İşte HDPKK'nın CHP'li belediyelerdeki terör kadrosu
Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı
İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
Metroların beyni olacak! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dünyanın hizmetine sunacağız
Fransa'da utanç verici manşetler! PKK'lı teröristlerin sözcüsü oldular
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı! Kızılelma’dan sonra ANKA-3

Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı! Kızılelma’dan sonra ANKA-3

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Son tarih 31 Aralık! Başvuru e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor

Son tarih 31 Aralık! Başvuru e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor