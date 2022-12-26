Emine Erdoğan’dan kız çocuklarının eğitimine destek...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım” dedi.
Eğitimde fırsat eşitliği ile kız çocuklarının ortaöğretim okullaşma oranının %95'e ulaştığını belirten Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 'Eğitimde fırsat eşitliği diyerek dünden bugüne mücadele ediyoruz. 'Haydi Kızlar Okula' çağrımızla birlikte nice seferberliğimizin zaferi, bugün kız çocuklarımızın ortaöğretim okullaşma oranının %95'e ulaşması oldu. Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım' ifadelerini kullandı.