İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon

İstanbul'da, telefon dolandırıcıları yaşlı vatandaşları hedef aldı…Son zamanlarda polise başvuran mağdur sayısı arttıkça, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti.Yaşları 75 ile 85 arasında değişen mağdurların ifadeleri alındı.Mağdurlar, şüphelilerin kendilerini telefonla arayarak oğulları, torunları ya da yeğenleri olarak tanıttıklarını belirtti.Kulaklarında duyma güçlüğü çektiklerini söyleyen mağdurlar biri, 'Ben senin oğlunum. Hemen ödeme yapmam gerekiyor. Evde para varsa birini gönderiyorum. Ona verirsiniz.' dediğini anlattı.Arayanın oğlu olduğu sanan mağdurun kapıya gelen kişiye evde bulunan para ve altınları teslim ettiği öğrenildi.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları otomobilin plakası tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.