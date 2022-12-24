İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon
Yaşlı vatandaşları oğlu, torunu ya da yeğeni olduklarına inandırıp paralarını ve altınlarını çalan 3 telefon dolandırıcısı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul'da, telefon dolandırıcıları yaşlı vatandaşları hedef aldı…
Son zamanlarda polise başvuran mağdur sayısı arttıkça, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti.
Yaşları 75 ile 85 arasında değişen mağdurların ifadeleri alındı.
Mağdurlar, şüphelilerin kendilerini telefonla arayarak oğulları, torunları ya da yeğenleri olarak tanıttıklarını belirtti.
Arayanı oğlu sandı, paraları ve altınları dolandırıcılara verdi
Kulaklarında duyma güçlüğü çektiklerini söyleyen mağdurlar biri, 'Ben senin oğlunum. Hemen ödeme yapmam gerekiyor. Evde para varsa birini gönderiyorum. Ona verirsiniz.' dediğini anlattı.
Arayanın oğlu olduğu sanan mağdurun kapıya gelen kişiye evde bulunan para ve altınları teslim ettiği öğrenildi.
Dolandırıcıların kimlikleri tespit edildi
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları otomobilin plakası tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.