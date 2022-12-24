  • USD: 18,66 - 18,69
  • EURO: 19,80 - 19,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon

Yaşlı vatandaşları oğlu, torunu ya da yeğeni olduklarına inandırıp paralarını ve altınlarını çalan 3 telefon dolandırıcısı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekleme: 24.12.2022 - 13:19 Güncelleme: 24.12.2022 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da, yaşlıları mağdur eden telefon dolandırıcılarına operasyon
İstanbul'da, telefon dolandırıcıları yaşlı vatandaşları hedef aldı…

Son zamanlarda polise başvuran mağdur sayısı arttıkça, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti.

Yaşları 75 ile 85 arasında değişen mağdurların ifadeleri alındı.

Mağdurlar, şüphelilerin kendilerini telefonla arayarak oğulları, torunları ya da yeğenleri olarak tanıttıklarını belirtti.

Arayanı oğlu sandı, paraları ve altınları dolandırıcılara verdi
Kulaklarında duyma güçlüğü çektiklerini söyleyen mağdurlar biri, 'Ben senin oğlunum. Hemen ödeme yapmam gerekiyor. Evde para varsa birini gönderiyorum. Ona verirsiniz.' dediğini anlattı.

Arayanın oğlu olduğu sanan mağdurun kapıya gelen kişiye evde bulunan para ve altınları teslim ettiği öğrenildi.

Dolandırıcıların kimlikleri tespit edildi
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları otomobilin plakası tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapacak! Ana gündem EYT...
Beklenen müjde öncesi Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım!
Paris saldırganı yeniden gözaltında! Yabancı nefretini itiraf etti!
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!
Muharrem İnce'den 6'lı masaya gönderme... '3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli aday bulmuşsun demektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl ile olan anısını anlattı: 'Ayasofya açılacak' diyen üstadın o inancını yaşamak nasip oldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı: Macron'a üzülme dedim
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması... 'Yaş konusu ihtimal dahilinde'
Organize suç örgütü lideri Kurtuluş ve yöneticisi Camgöz Türkiye'ye iade edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti...
Bakan Akar: Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı!
Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
Süleyman Soylu'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Besle kargayı oysun gözünü
AK Partili Alpay Özalan: “Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı”
MSB paylaştı: Kahraman komandolardan soğuk kış gecesinde yürek ısıtan türkü
Sevigen’den flaş iddia: HDP’Lİ isimler DEVA Partisi’nden aday olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Enerjide yeni müjde yarın; Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklıyor
Fransa'daki olaylar İngiltere'ye de sıçradı: PKK yandaşları bu kez Londra'yı karıştırdı
Yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak