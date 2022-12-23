Resmi Gazete'de yayımlandı! HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düştü!
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oyla "devamsızlık" gerekçesiyle düşürülmüştü.
Genel Kuruldaki oylamaya 372 milletvekili katıldı. Oylamada 330 kabul, 42 ret oyu verildi.