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Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 'para ve sürücü belgesi' cezası! 'Yaptığını beğendin mi?'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe'de hasta almaya giden ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası uygulandığını ve sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaşanan durma tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Koca aracın plakasını paylaşarak, "Yaptığını beğendin mi?" ifadelerine yer verdi.

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 'para ve sürücü belgesi' cezası! 'Yaptığını beğendin mi?'
Ekleme: 23.12.2022 - 00:22 Güncelleme: 23.12.2022 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 'para ve sürücü belgesi' cezası! 'Yaptığını beğendin mi?'
Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde D-100 kara yolunda Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, bir otomobilin sürücüsü yol vermedi.

Ambulanstaki sağlık çalışanı, sürücünün aracıyla yol vermemesini cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün kendisinden yol isteyen ambulansa yol vermemesi, ambulansın da şerit değiştirerek ilerlemeye çalışması yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce araç plakası üzerinden kimliği belirlenen sürücü T.Ş. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 'Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek' maddesinden 427 lira, 'Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak'tan 196 lira ve 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek'ten 196 lira olmak üzere toplam 819 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bu kişinin sürücü belgesi de KTK'nin 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyene kadar geçici olarak geri alındı.

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 'para ve sürücü belgesi' cezası! 'Yaptığını beğendin mi?'

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, sürücünün yakalandığını ve hakkında ceza işlem uygulandığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında söz konusu sürücü için, 'Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermediği, kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullandığı, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği için idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.' ifadelerini kullandı.

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 'para ve sürücü belgesi' cezası! 'Yaptığını beğendin mi?'

BAKAN KOCA PLAKAYI PAYLAŞTI: 'BEĞENDİN Mİ?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaşanan durma tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.

Otomobilin plaka bilgilerini paylaşan Bakan Koca, '34 DGS 012 Dün gece, İstanbul Maltepe D-100 Karayolunda, arkanda ambulans varken yaptığını beğendin mi?' ifadelerine yer verdi.

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Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 'para ve sürücü belgesi' cezası! 'Yaptığını beğendin mi?'
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