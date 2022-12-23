Kocaeli'de tırın dorsesinden kaçak göçmen çıktı
Durdurulan tırın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen kaçmaya çalışırken yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin ülke girişine izin verilmezken yurt genelinde denetimler devam ediyor.
Kocaeli'de akşam saatlerinde TEM otoyolu Körfez gişeler yakınlarında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dorse plakalı tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı.
Kaçmaya çalışırken yakalandılar
Yakalandığını anlayan düzensiz göçmenler, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalışırken görüntülendi.
Polis merkezleri gönderildi
Polis ekipleri hızlıca müdahale ederek, göçmenlerin kaçmasını engelledi.
Bölgeye sevk edilen belediye otobüsüne bindirilen düzensiz göçmenler, işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Geri gönderem işlemleri başlatıldı
İHA'nın haberine göre, işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.