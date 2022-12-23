Kocaeli'de tırın dorsesinden kaçak göçmen çıktı

Düzensiz göçmenlerin ülke girişine izin verilmezken yurt genelinde denetimler devam ediyor.Kocaeli'de akşam saatlerinde TEM otoyolu Körfez gişeler yakınlarında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dorse plakalı tırı durdurdu.Tırın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı.Yakalandığını anlayan düzensiz göçmenler, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalışırken görüntülendi.Polis ekipleri hızlıca müdahale ederek, göçmenlerin kaçmasını engelledi.Bölgeye sevk edilen belediye otobüsüne bindirilen düzensiz göçmenler, işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.İHA'nın haberine göre, işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.