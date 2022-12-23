İstanbul'da bir mekanın denize bakan bölümü çöktü! Müşteriler denize düştü!

Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beşiktaş Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılırken, dört yaralı hastaneye kaldırıldı.Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verildi.