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Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Ekleme: 22.12.2022 - 21:04 Güncelleme: 22.12.2022 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi.
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Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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