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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Slovenya'da mevkidaşı Sinko ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin önceliğinin sadece gıda tedarik zincirini güvence altına almak değil, aynı zamanda dünya barışını ve güvenliğini de sağlamak olduğunu söyledi.

Ekleme: 2.12.2022 - 22:09 Güncelleme: 2.12.2022 - 22:13 / Editör: Ozge Selin
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Slovenya'da mevkidaşı Sinko ile görüştü
Kirişci, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Irena Sinko ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmede, 'Türkiye-Slovenya Tarım Yürütme Komitesi 4. Dönem Toplantı Tutanağı'nı imzaladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Kirişci, Slovenya'nın Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu belirterek, 2011'de imzalanan 'Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın karşılıklı ilişkilere önemli bir boyut kattığını söyledi.

AÇLIK VE ALTYAPI SORUNU

Kirişci, tüm dünyada yaşanan krizlerin tahribatını azaltmaya, gıda kayıp ve israflarını minimize etmeye yönelik sorumlulukların göz ardı edilemeyeceğini belirterek, 'Refah içindeki devletler, açlık sorunu bulunan ya da yeterli altyapıya sahip olmayan ülkeleri de düşünmek zorundadırlar. Türkiye olarak, bu konuda ciddi çaba ve hassasiyet içinde olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim.' dedi.

TAHIL KORİDORUNDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birçok ülkede lojistik aksaklıklar, üretim kayıpları ve ürün tedarik sıkıntısı gibi sorunların yaşandığına dikkati çeken Kirişci, şöyle devam etti:

'Bu süreçte Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, krizin en hızlı şekilde aşılabilmesi için büyük çaba sarf ettik. Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucu yapılan İstanbul Anlaşması'yla Ukrayna'dan Tahıl Koridorunun açılmasını sağladık. Bir süre önce Rusya'nın askıya aldığı Tahıl Koridoru, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisi ile yeniden devreye girmiş ve tahıl sevkiyatları kaldığı yerden devam etmiştir.'

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Slovenya'da mevkidaşı Sinko ile görüştü

'TARIM VE ORMANCILIK ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Kirişci, 1 Aralık 2022 itibarıyla 12,6 milyon ton tahıl ve diğer gıda ürünlerinin 514 gemiyle Ukrayna limanlarından küresel pazarlara ulaştırıldığını bilgisini paylaşarak 'Türkiye olarak önceliğimiz sadece gıda tedarik zincirini güvence altına almak değil, aynı zamanda dünya barışını ve güvenliğini de sağlamaktır. Bu süreçte, Türkiye ve BM'nin yanı sıra diğer bütün ülkeler de ortak çaba içerisinde olmalıdır.' diye konuştu.

Slovenya ile geçen sene ticaret hacminin 2,25 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Kirişci, 2022'nin ilk 9 ayındaki ticaret hacminin ise 1,69 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirtti.

Kirişci, bugün imzalanan tutanakta hayvancılık ve hayvan sağlığı, bitkisel üretim ve bitki sağlığı, kırsal kalkınma, su ürünleri, tarımsal ticaret ve ormancılık alanlarında iş birliği konularının yer aldığını vurgulayarak, iki ülke uzmanlarının tutanakta yer alan konuları gelecek toplantıya kadar detaylı çalışacaklarını belirtti.

Slovenyalı mevkidaşına misafirperverliği nedeniyle teşekkür eden Kirişci, Slovenya ile tarım ve ormancılık alanındaki iş birliğini artırarak devam ettireceklerinin altını çizdi.

Sinko da Türkiye ile özellikle veterinerlik ve bitki sağlığı konularında iş birliği yapmak istediklerini ifade ederek Türkiye'nin, tahıl koridoruna ilişkin gösterdiği başarıyı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti

Kirişci, temasları kapsamında Slovenya Çevre ve Şehircilik Bakanı Uros Breza ile bir araya gelecek, eğitimlerini Türkiye'de almış Slovenlerle görüşecek.
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