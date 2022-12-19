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İzmir'de feci kaza! Beton mikseri viyadükten uçtu...

İzmir'in Bornova ilçesinde viyadükte kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metreden düzen beton mikserinin sürücüsü Eyüp Taşyuran (35) hayatını kaybetti.

Ekleme: 19.12.2022 - 21:31 Güncelleme: 19.12.2022 - 21:36 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de feci kaza! Beton mikseri viyadükten uçtu...Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesini İzmir Çevreyoluna bağlayan viyadükte meydana geldi. Eyüp Taşyuran idaresindeki 35 AAD 871 plakalı beton mikseri, çevreyoluna bağlanan viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten düşen beton mikseri kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de feci kaza! Beton mikseri viyadükten uçtu...

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri viyadükte ve kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içerisinde sıkışan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Taşyuran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de feci kaza! Beton mikseri viyadükten uçtu...

Taşyuran'ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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